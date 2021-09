Sarai Gascón se apunta un doblete en Tokio

La nadadora barcelona Sarai Gascón conquistó la medalla de bronce en los 100 mariposa, clase 9 de discapacitados físicos, y sumó su segunda presea en los Juegos Paralímpicos de Tokio tras la plata en los 100 metros libres lograda hace unos días.

Gascón, que participa en sus cuartos Juegos, selló su doblete en Tokio, en la piscina del Centro Acuático de la ciudad nipona, refrendando el buen momento de forma que vive a sus 28 años.

La final la ganó la húngara Zsofia Konkoly, que paró el crono en un tiempo de 1:06.55, por delante de la estadounidense Elizabeth Smith (1:08.22), que fue plata, y la española Sarai Gascón (1:08.43).

"Era una prueba que los últimos años me estaba costando competir por los ritmos rápidos y no la había preparado porque mis opciones más claras eran en libres. Todos los deportistas damos el 120% y gracias a eso he podido llevarme el bronce", dijo Sarai, al término de la prueba.

La nadadora catalana, poseedora ya de seis medallas en sus cuatro Juegos, reconoció que su campeonato ha sido de "diez" y no quiso marcarse como objetivo la cita de París 2024. "Ojalá esté pero vamos paso a paso".