A las 5 y media de la tarde del martes no queda ni el fantasma de doña Urraca por las calles de Covarrubias. En la segunda vuelta al pueblo aparece un paisano que camina con paso decidido hasta El Pozo de Fernán González, que más parece un oasis con esa vitrina de pastas tan apetitosa que recibe a los clientes. Afortunadamente, han abierto los interiores, porque la tarde está ‘fresca’, del fresco burgalés. «La única esperanza es que vamos de cara al verano, no hacia el invierno», afirma Raúl Renes tras servir a sus dos primeros, y únicos, comensales en un comedor que al 33% no admite a más de 6 personas.

Ha aguantado con la terraza abierta «con frío, con lluvia y con nieve», para que al menos «dar servicio» a sus convecinos, que mantienen la costumbre de alternar, porque él y su mujer son de Covarrubias y autónomos. Para aquellos que tienen trabajadores a cargo, «estoy casi seguro de que no te compensa sacar a la gente otra vez del ERTE», porque Renes no es de los optimistas a corto plazo. «Esto va para largo, no pinta nada bien», avisa para asegurar que no espera «nada» de la Semana Santa y que «seguramente después, nos vuelvan a cerrar», pronostica para quejarse del tratamiento que está recibiendo la hostelería. «Nos están dando bien y no tenemos la culpa», lamenta.

Más golpes ha recibido Jorge en su negocio al pie de la N-234. Entre otros, cuatro robos, «el primero nada más cerrar en el confinamiento» y el último antes de Reyes. Además de dinero y tiempo de trámites, con los ladrones ha huido su buen humor. «Intento tenerlo pero está siendo una época bastante complicada», asume.

Espera al menos tener un verano como el pasado, pero no cree que recupere todo el volumen de negocio. «La gente cambia de costumbres», opina, sobre todo en un restaurante de carretera, donde ahora mismo el panorama pinta «de pena», con apenas un 15-20% del negocio de la época prepandemia. De los 6 empleados que atienden con él La venta del jamón solo están 3 trabajando, y a mediodía un poco. «Ahora no hace falta más».

No es de la misma opinión Alejandro Tomé, que piensa que recuperará a su clientela, entre la que se encuentran los cientos de famosos que pueblan las paredes de Casa Antón de Lerma. Con el mercadillo de los miércoles, la villa ducal parece haber recuperado parte de alegría perdida en este año de pandemia, y aunque de momento no sea más que una sensación pasajera, Tomé no tiene miedo a volver a empezar. «Yo esto lo llamaría el principio. Como el 1 de junio de 1983, cuando vendí un cuarto el primer día, así hemos empezado», confirma el hostelero, que tiene 3 encargos para este ‘día grande’ de la semana, cuando venía de vender 20 o 25.

Tomé ha estado cerrado pero no teme perder su clientela. «La gente va a volver con ganas pero tiene miedo al mismo tiempo», reconoce para expresar en alto el deseo de que la Semana Santa sea «normalita», sin aglomeraciones. «Me gustaría que fuera un goteo» que sirviera para «por lo menos no poner», después de un año de pérdidas. De momento, mantiene a sus 5 trabajadores en ERTE.

También lo está Ana, la hija de María, al frente desde hace poco más de un año del Bar La Villa, en Mecerreyes, donde su récord está en 16 tortillas diarias. No ha cerrado, salvo lo obligado, y uno de sus mayores pesares ha sido tener «a una persona de ochentaytantos años en la calle, como les hemos tenido que dejar porque no se podía abrir los interiores» y «mandar a la gente a casa a las 8 de la tarde».

María volvió al negocio que había regentado durante 5 años en Navidades de 2019 -«hemos estado más tiempo cerrados que abiertos», lamenta- y con días «de hacer 50 euros, si es que los haces», pese a que también venden pan, comida para llevar, raciones... Esta mujer extremeña tenía casi tantas ganas de que se eliminaran las restricciones de movilidad para que viniese la gente del pueblo, a la que no ve desde el puente de los Santos, como de poder viajar a su tierra. «Llevo 6 meses sin ver a mi madre», afirma con pena. Con las comunidades cerradas, no se atreve a decir qué pasará de Semana Santa. «Hasta que no llega la hora no pienso en nada. Soy así. Y como esto ha dado un vuelco tan grande...».