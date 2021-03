Tudanca rechaza dimitir si fracasa la moción de censura

El secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, anunció hoy que no dimitirá si fracasa la moción de censura interpuesta en las Cortes. De hecho, el líder socialista tildó la sola idea de “debate perverso de la derecha”, ya que, en su opinión, “intentan poner en el mismo plano a los corruptos, a los que compran diputados y a los que hacen todo lo posible con la legitimidad que da haber ganado las elecciones”.

Tudanca aseguró que “ese no puede ser el juego” durante su comparecencia en el Colegio Arzobispo de Salamanca tras mantener una reunión en la sede socialista de la capital del Tormes con colectivos empresariales, sindicales y sanitarios. “Hacemos lo posible para que Castilla y León tenga futuro y echar a aquellos que la semana pasada tuvieron 17 nuevos encausados por una trama de corrupción”, sostuvo en referencia al denominado caso de las eólicas en declaraciones recogidas por Ical.

Aquí el portavoz del PSOE aprovechó para calificar como “surrealista” el argumento utilizado por Ciudadanos al esgrimir que “la corrupción de ayer no vale hoy”. Sobre la formación naranja, Tudanca reconoció que “miente quien diga que Ciudadanos no ha hablado con nosotros”, confirmando que “ha habido conversaciones, las hay y las habrá”.

Asimismo, el secretario general de los socialistas de la Comunidad consideró que “Ciudadanos tiene la última oportunidad para ser partícipe de la regeneración que prometieron”, advirtiendo que “el cambio llegará a Castilla y León con o sin ellos”. En este sentido, Tudanca quiso llamar a la reflexión a los miembros de la formación naranja para que “hagan aquello que dijeron que iban a hacer. “Sé que hay gente honrada en ese partido que no vino aquí para esto y espero que de aquí al lunes reflexionen para dar esperanza a Castilla y León”, manifestó.

Sobre el fondo de la moción de censura, el portavoz del PSOE reiteró que “Mañueco e Igea se han enfrentado con todo y contra todos”, además de “incumplir sus compromisos y tirar a la basura el pacto para la reactivación”. “Están dispuestos a todo por el poder, pero nosotros no. El fin no justifica los medios. Y a pesar de no luchar con las mismas armas que ellos, no nos vamos a rendir”, anunció.

Tudanca ahondó en la idea de que el Partido Popular “compra y vende voluntades”, asegurando que “son hechos objetivos”, aludiendo a la moción de censura fracasada en Murcia. “A nosotros solo nos mueve la defensa de Castilla y León. Para algunos eso no es suficiente, pero para nosotros es mucho”, sentenció. Por último, Tudanca negó que estuviera más cómodo con otro tipo de votación para la moción de censura. “Yo quiero gente valiente que defienda a esta tierra. Y nosotros lo somos. No hacemos maniobras y vamos de cara”, concluyó.