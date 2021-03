La zona de Sedano exige recuperar los dos médicos perdidos

Los alcaldes de la Zona Básica de Salud de Sedano vuelven a levantar la voz por la deficiente asistencia sanitaria en la comarca y exigen a la Gerencia de Atención Primaria que reponga a los dos médicos que se han perdido desde el año 2018, al entender que esta situación está generando una pérdida de la calidad asistencial en una comarca muy dispersa y con una población envejecida.

Los regidores de los municipios de Valle de Sedano, Sargentes de la Lora, Tubilla del Agua y Valle de Zamanzas -no pudo asistir el de Los Altos- se han reunido en el centro de salud de Sedano para evaluar la situación sanitaria y plantear los próximos pasos a dar.

Desde hace más de tres años solo hay un médico en la Zona Básica y otro de apoyo, pero los alcaldes consideran que ese número es insuficiente teniendo en cuenta que estamos hablando de una comarca muy dispersa con 45 núcleos de población entre los cinco municipios que conforman el área sanitaria. Reconocen que la incorporación de una enfermera más, hasta las tres que atienden actualmente, es un avance, pero exigen recuperar igualmente los dos médicos perdidos en los últimos años e inciden de nuevo en que no se pueden planificar los profesionales de la Zona Básica solo por el número de cartillas, sino que hay que tener en cuenta las circunstancias del territorio, la dispersión y la población envejecida que tiene.

En estos momentos rondan las 600 cartillas en el área de salud, pero «esos son números, la realidad son las personas a las que se deja de atender», asegura Carlos Gallo, alcalde de uno de los municipios, Sargentes de la Lora, que, como el resto de regidores afirma que con un solo médico es imposible atender a toda la población, y pone el ejemplo de que se ha dado el caso en más de una ocasión que el facultativo está atendiendo o tiene pacientes en espera en el consultorio y tiene que salir porque recibe alguna llamada urgente.

Además, recuerdan los regidores que este año, con la pandemia, la población habitual en la zona se ha incrementado, por lo que los usuarios también han subido, con más trabajo para los profesionales del centro de salud.

Tras la reunión, los alcaldes solicitarán un encuentro con los responsables de la Gerencia de Atención Primaria para volver a exigir más médicos, y en caso de que no sean atendidas sus demandas no descartan llevar a cabo algún tipo de movilización. «Lo que no puede ser es que nos estemos quedando sin servicios y más que perdamos calidad en la sanidad, el más importante de todos», argumenta Gallo en nombre de todos los alcaldes de la Zona Básica y de los propios vecinos.

Igualmente los representantes municipales hacen un llamamiento a los vecinos que ahora pasan más tiempo en los pueblos de la comarca por la pandemia para que se hagan la cartilla sanitaria en el centro de salud de Sedano, ya que ahora están con la de desplazados. De esta manera se hará más fuerza ante la Junta de Castilla y León a la hora de reivindicar más facultativos.