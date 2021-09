Doble revés en Lezama

Las sensaciones que transmite el Burgos son positivas, aunque ayer hubo dos aspectos negativos que emborronaron el buen partido de los blanquinegros: la lesión de Fran García y la expulsión de Pablo Valcarce.

Llegaron casi de forma consecutiva y condicionaron el desarrollo de la segunda mitad. Los problemas del lateral izquierdo son musculares. El jugador sintió un fuerte pinchazo en la parte posterior de su pierna, en la zona de los isquiotibiales, y nada más caer al suelo pidió el cambio. «Parece una rotura de fibras, pero habrá que esperar a las pruebas», comentó Calero.

Por segunda vez en cinco jornadas, el Burgos acabó en inferioridad numérica. Valcarce vio la roja en una acción con Seguín. El blanquinegro asegura que no hizo nada y así lo comentó en el vestuario y mantuvo su discurso cuando saludó al ex blanquinegro Mikel Saizar después del partido. No hubo repetición y Calero acabó cabreado.

Exblanquinegros. En el Amorebieta había varias caras conocidas para la afición blanquinegra. Al frente del proyecto deportivo del conjunto vizcaíno está Asier Goiria. El que fuera goleador burgalesista en las temporadas 04-05 y 06-07 es uno de los pilares del conjunto vizcaíno y crucial en su crecimiento.

En el banquillo se pudo ver junto a Íñigo Vélez a Aritz Mujika, ex del Burgos CF y también del Mirandés. Mikel Saizar y Aitor Aldalur también estuvieron en la convocatoria del cuadro vasco, aunque no saltaron al terreno de juego.