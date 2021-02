Solo la mitad de solicitantes obtiene ayudas de autoempleo

Las ayudas municipales de autoempleo correspondientes a la convocatoria de 2020 han beneficiado a un total de 52 emprendedores de los 101 solicitantes que concurrieron a estas subvenciones. El resto se ha quedado fuera al no cumplir, en su mayoría, con los requisitos que establecen las bases, según la información facilitada por la Concejalía de Juventud. Para este ejercicio se revisarán los criterios del programa con el fin de adaptarlo a las nuevas necesidades.

Los efectos de la pandemia se dejarán notar en la línea de apoyos económicos para este colectivo de este año, ya que el pasado solo comprendía aquellos peticionarios, ya fueran personas físicas o jurídicas, que hubieran iniciado una actividad económica por cuenta propia desde el 1 de junio de 2019 hasta el 30 de abril. No obstante, el número global de instancias recibidas ha disminuido un 25% (34 menos) en comparación con la convocatoria anterior, cuando se registraron 135, de las cuales recibieron el visto bueno 108.

De las 49 que no han entrado en el último programa, el 80% ha sido por no cumplir con las condiciones requeridas que, además del periodo de actividad antes citado, incluyen que no tengan deudas con Hacienda, estén pendientes de justificar otras subvenciones municipales y acrediten encontrarse al corriente de sus pagos tributarios y con la Seguridad Social. A ello se suma que no hayan ejercido como autónomo o mutualista en el año anterior al alta de la empresa. La desestimación del 20% restante se debe a que no han presentado la documentación, tanto inicial como extra, que se les ha reclamado.

En cuanto a los beneficiarios, siete están constituidos como sociedad y 45 son personas físicas, siendo las mujeres (26) el colectivo más emprendedor. Al igual que en anteriores ediciones, los sectores de actividad no han variado, comprendiendo el comercio, la hostelería, profesionales liberales, inmobiliarias o empresas de servicios. Lo que sí que ha cambiado es la cuantía máxima, que se elevó el año pasado hasta los 4.000 euros por solicitante y en la que entran conceptos a subvencionar como las cuotas a la Seguridad Social y el alquiler del local, así como gastos de publicidad, colegiación, notariales, prevención de riesgos laborales, patentes y licencias municipales para realizar la actividad.

La Gerencia de Servicios Sociales, de quien depende Juventud, acordó en mayo ampliar la partida para este fin hasta los 260.000 euros, por lo que no ha llegado a agotarse debido a que solo se han concedido 52 subvenciones. No obstante, para este ejercicio el segundo plan municipal de crisis contempla un presupuesto de 150.000 euros, que también es superior al que habitualmente se ha destinado a estas ayudas y que ascendía a 110.000 euros.