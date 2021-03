El PP quiere un Mercado Norte que sea 100% público

«O el Mercado Norte se financia con dinero exclusivamente público o no será una realidad». Con estas palabras la portavoz del Partido Popular, Carolina Blasco, justificó ayer la petición al alcalde, Daniel de la Rosa, de que descarte la fórmula de concesión de obra pública por la complejidad y el retraso que supondría a la hora de sacar adelante este proyecto.

En su opinión, si se opta por la financiación compartida entre administraciones (Ayuntamiento, Junta y Estado) la construcción del nuevo edificio podría ser una realidad en 2024. «Es un proyecto de consenso de todos los grupos municipales y pensado para realizarse con inversión pública. Tenemos que aprovechar el momento en el que a los ayuntamientos se les ha exonerado de las reglas fiscales. Es ahora o nunca», sentenció Blasco.

En este sentido, calificó de «injustificable» el retraso que está sufriendo su tramitación. Se anunció la entrega del proyecto definitivo por el equipo redactor que ganó el concurso de ideas en diciembre pero no ha sido posible, dado que los técnicos municipales plantearon algunos cambios que se deberán introducir. «Sin proyecto definitivo, no se sabe el coste final y no se puede hacer el estudio de viabilidad y sin esos datos es imposible poner en marcha una concesión administrativa. Hoy, 20 meses después, tenemos una ausencia total de objetivo y dudas sobre el modelo de financiación», añadió, al tiempo que apuntó que el futuro de la nueva dotación está en «medio de un patatal del que el bipartido no sabe salir».

Por ello, los populares defienden que el Ayuntamiento lidere la construcción del nuevo proyecto (incluido el mercado provisional y la urbanización) contando para ello con la ayuda de otras administraciones. Con este modelo cien por cien público la gestión sería municipal y los concesionarios pagarían el canon que se estime, una vez que salgan a concurso cuando el inmueble esté construido (...).

(Información completa, en la edición impresa de Diario de Burgos de este martes)