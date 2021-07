395 contagios el fin de semana y Burgos en riesgo muy alto

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, mostró ayer su preocupación por el «ascenso espectacular» de contagios por coronavirus y auguró la llegada de una nueva ola a la región, que afecta especialmente a personas de 40-50 años.

La Junta de Castilla y León anunció que a partir de julio no iba a facilitar datos actualizados en su página web los días no laborables y así lo hizo. Sin embargo, ante el alza de los mismos fue el propio Igea, que también es consejero de Transparencia, el que ayer los facilitó aunque no de manera oficial sino a través de sus redes sociales y aportando las notificaciones al Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Sanidad.

En el caso de la provincia de Burgos, el fin de semana deja 395 contagios, de los que 211 se registraron el sábado y 184 el domingo. El ascenso de positivos en una semana ha sido enorme si se compara con los datos del sábado anterior (26 de junio), en el que se registraron 28 casos, o los del domingo (27 de junio), cuando fueron 24. Durante la semana pasada ya empezaron a subir (28, 49, 86, 110 y 125) y la tendencia sigue al alza.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)