Promueve perdió 400.000 euros de dinero público en 2020

La cuestionada Sociedad de Promoción, sobre la que incluso el propio Ejecutivo municipal no oculta su decepción por sus escasos resultados en el primer año y medio de legislatura, arrojó el ejercicio pasado unas pérdidas de 400.000 euros. Así lo detalló ayer el concejal de Hacienda, David Jurado, tras una comparencia en el que analizó la liquidación del Presupuesto de 2020 y en la que concretó que el Ayuntamiento, al contrario de lo ocurrido con Promueve, sí obtuvo un superávit de 32,5 millones de euros. También el IMC cerró con 162.000 euros en positivo e incluso los dos consorcios obtuvieron un balance de 600.000 euros en positivo (435.000 el del Desvío y 170.000 el de Villalonquéjar).

Jurado achacó a la pandemia los resultados de Promueve y concretamente a servicios que dirige la sociedad como el de la gestión del aparcamiento subterráneo del Complejo de la Evolución Humana o el depósito de vehículos del polígono de Villalonquéjar y la prácticamente nula actividad del Fórum. Cabe recordar que en el primer estado de alarma se derrumbaron los ingresos del párking, que llegó a ser gratuito tras las limitaciones en los autobuses urbanos.

No se aclararon demasiado las dudas sobre el dinero del que dispondrá el bipartito procedentes de los remanentes de tesorería. Las cifras del bipartito no cuadran con las de la oposición. Aunque no hay duda de que los datos de la liquidación del Presupuesto de 2020, sitúan esta cifra en los 57,6 millones de euros, el concejal de Hacienda aseguró ayer que, tras atender las obligaciones comprometidas, estiman poder hacer uso de alrededor de «25 o 30 millones» en este 2021. El PP, por su parte, pronosticó, en boca de su edil Jorge Berzosa, que serán «más de 45 millones». Es decir, 20 millones de diferencia. Ahí es nada.

Lo cierto es que ayer Jurado habló de que el Ayuntamiento deberá de desembolsar unos 8 millones en obligaciones reconocidas y alrededor de unos 4,5 de la famosa ‘cuenta 413’ (para el pago de facturas atrasadas). Descontados de los remanentes de tesorería, al Ejecutivo le quedarían 45 millones. ¿Por qué se habla entonces de 25 o 30? Las dudas no se disiparon (...).

