La dulzura al galope

Alma Rodríguez Díez, de larga cabellera y ojos de princesa de cuento, se subió a un caballo a los tres años y fue tan especial lo que ocurrió esa tarde que ni su vida ni la de sus padres volvió a ser igual. Desde entonces, prácticamente todo su tiempo libre está vinculado a estos bellos animales. Practica casi a diario en el centro ecuestre El Rebolillo, de Carcedo de Burgos, y ya ha participado en alguna de las sesiones del espectáculo Duende Ecuestre que desde allí se organiza. Sus padres, Rebeca y Félix, no pueden evitar mostrarse muy orgullosos de lo que Almaconsigue cuando monta -en especial cuando lo hace con su caballo, de nombre Enamorado, y al que ahora está ayudando a recuperarse de una grave enfermedad- y no hay más que verla a la grupa de la yegua Triana, con la que aparece en las imágenes: El animal se desliza con suavidad sobre la arena y ella le abraza, se recuesta sobre él o se yergue con una seguridad impropia de su corta edad.

Esta joven amazona tiene una preciosa relación de amistad con los caballos y se entiende con ellos perfectamente. ¿El truco? Que exista confianza mutua, afirma: "Hay que tener paciencia, confiar en ellos y que ellos confíen en ti", explica con mucha soltura mientras hace carantoñas a un perro que se encuentra en las cuadras y es que le gustan, en general, todos los animales. Dice que no le da ni pizca de miedo montar y que lo más fácil con casi todos los caballos es llevarles al paso (despacio), al trote (más rápido) y hacer el paso español (cuando levantan las patas) "aunque some can ser más brutos que otros ". Lo más difícil para Alma es conseguir sentar a la yegua sin que se tumbe, pero suele salir airosa cuando se lo propone.

Está muy pendiente de la convalecencia de Enamorado, que se encuentra recuperándose en Lerma, y ??siempre que puede va a verlo, ha ayudado a darle comida suave cuando tocaba y ahora lo anima a que gane peso porque ya está mejor: "Ahora hay que engordarle , le podemos dar pienso y paja. Lo que más me gusta de él es que somos amigos, yo digo que soy como su madre porque le cuido mucho ".

Alma quiere ser de mayor domadora de caballos. No tarda ni un segundo en contestar a esta pregunta y no solo lo tiene clarísimo sino que da detalles. Quiere tener un rancho y viajar por todo el mundo para conseguir ejemplares de diferentes razas equinas y llevárselas consigo: "Todavía no sé en qué lugar tendré el rancho pero tengo mucho tiempo aún para pensarlo".

Alma , una niña de carácter, buena estudiante y con mucha fuerza de voluntad, sabe que tiene que seguir así para brillar en el mundo ecuestre. Se lo recuerda su profesora, Sandra Borja, a la que está muy agradecida, igual que a toda la familia Borja por el cariño que siempre le han demostrado desde el principio, "sobre todo a Nina, que ya no está con nosotros y que siempre me preparaba la merienda después del entrenamiento ".

Alma tiene hasta club de fans. Una mujer argentina vio un vídeo suyo y pidió permiso a los padres para crear una página en Facebook que ha llamado así, 'Club de Fans de Alma ', y el espacio ya tiene 918 miembros. Allí se pueden ver vídeos de Alma con sus caballos, fotos y comentarios entusiastas. Así la presenta: " Alma es una niña burgalesa muy especial ... Baila con los caballos y te transporta a su mundo mágico con todas y cada una de las cosas que hace". Poco más se puede añadir.