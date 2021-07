«Nunca he tenido que esconderme por mi orientación sexual»

Se reconoce, sin problemas, como un privilegiado y es muy consciente de que otras personas con su misma orientación sexual no han tenido el apoyo que él siempre encontró tanto en su familia como en su grupo de amigos y, en general, en Briviesca, la localidad en la que vivía cuando era un adolescente y le contó a sus padres que le gustaban los chicos, que era homosexual.

«Con doce o trece años me di cuenta de mi orientación sexual. Me pusieron internet en casa y empecé a hablar con gente homosexual en chats de Burgos y me fui dando cuenta de que yo también lo era y cuando estuve seguro, ya tenía 15, se lo conté a mis padres. Para mí fue algo novedoso y no tenía referentes pero me informé mucho y ni mi familia ni mis amigos pusieron ningún problema ni me hicieron sentir mal. Ese mismo año unos familiares me llevaron al Orgullo a Madrid».

La razón por la que él cree que hacer pública su orientación sexual no ha supuesto ningún cambio en su vida es que Briviesca no es una ciudad muy grande «y allí soy Borja, la gente me conoce, sabe cómo soy y no soy ‘el gay’, soy un vecino más, saben que me gustan los chicos y ya está, como saben que hay chicas a las que les gustan las chicas, no pasa nada. Además, Briviesca siempre ha sido avanzada en este asunto, en mi pueblo nadie critica por eso, y desde hace muchos años celebra la diversidad sexual y cuando yo era pequeño veía a chicos de la mano».

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)