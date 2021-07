Mario Arce pide paso

Cuando Mario Arce salta a una pista de tenis no tiene ningún complejo. No le importa si el que está enfrente es un rival de mayor edad, más alto o más fuerte. Está acostumbrado a ese tipo de desafíos y los afronta con naturalidad, consciente de que con sus armas no le debe tener miedo a nadie. «La estrategia, la técnica y la mente también son muy importantes», asegura el tenista burgalés, que ha logrado la clasificación para el Campeonato de España tanto en cadete, su categoría, como en júnior, una superior.

La progresión de Arce en la última temporada le sitúa como una de las jóvenes promesas del tenis burgalés. Todavía le queda mucho recorrido por delante, pero ya ha mandado algunos avisos de su talento sellando su billete para los Nacionales. Para lograrlo, tuvo que imponerse en el Territorial de La Rioja -por diferentes motivos compite en la comunidad vecina- destacando sobre todo su triunfo en júnior con adversarios de dos años más. Una de las claves de ese éxito, cuenta Arce, fue la cabeza: «Antes me enfadaba mucho, pero ahora he mejorado en ese sentido y me sirvió para ganar la final en el tercer set».

De momento, su aventura en el Campeonato de España cadete ha acabado antes de tiempo porque se topó con uno de los rivales más fuertes y ya se prepara para competir en júnior a finales de julio en Gerona. «Será complicado, pero voy con muchas ganas», reconoce.

Otra cita en la que quiere lucirse este verano es en el mítico Trofeo de El Espinar, un torneo de prestigio que le hace especial ilusión. «Hacerlo bien allí es uno de mis siguientes objetivos», asegura.

Agarrado a su buen saque y su peligroso golpe de derecha, Arce ha ido progresando y ganando trofeos. Además de sus éxitos en los Territoriales, ha sido campeón del Open de Béjar en dos ocasiones y ha competido en otros torneos de nivel en Madrid. «Algunos son de tierra batida y es una pena que no haya ninguna pista aquí para poder entrenar. Me divierte mucho esa superficie, aunque se me da mejor la pista dura», cuenta el joven burgalés, que tiene como gran referente a Rafa Nadal, aunque apunta que su juego se asemeja más al del japonés Kei Nishikori. «Me parezco un poco por el golpe de derecha», dice sonriente.

En un futuro no muy lejano, le gustaría participar en uno de los cuatro Grand Slam júnior, como hizo el también burgalés Nicolás Álvarez hace unos años, aunque para que eso ocurra todavía le quedan muchos entrenamientos por delante. «Entreno todos los días y juego los fines de semana porque disfruto mucho. A día de hoy, sí me gustaría dedicarme al tenis, pero luego nunca sabe. Yo lo voy a seguir intentando», concluye Arce.