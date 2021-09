Mario Iceta: "La invitación para el Papa sigue en pie"

El Papa Francisco ha comentado que si viaja a Santiago de Compostela con motivo del Año Jacobeo lo haría solo a esa ciudad española. Si fuera así, la intención de que acuda a Burgos con motivo del VIII Centenario de la Catedral no se haría efectiva. Sin embargo el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, no lo ve así y tampoco lo descarta. "Ya hemos escuchado al Papa. Tiene muchas solicitudes para acudir a muchos sitios: Loyola, Manresa, Ávila... Como hemos venido viendo desde 2013 ha estado sobre todo en lugares con especiales dificultades, como Irak, países donde su presencia puede dar mucha luz", ha manifestado esta mañana. "Ciertamente Santiago es un lugar muy significativo para todo Europa; él ya se ha pronunciado diciendo que baraja venir, pero eso no quiere decir que no sigamos con la invitación para que pueda acudir a Burgos", ha añadido.

Iceta insistirá en este tema en diciembre, cuando tenga lugar la reunión que cada 7 años mantienen los obispos de España en Roma. "A la provincia eclesiástica de Burgos le toca entre el 12 y el 18 de diciembre y se seguirá cursando esa invitación para que nos visite con motivo del VIII Centenario de la Catedral de Burgos, donde además él siendo obispo auxiliar lo fue de Oca, antecesora de Burgos. La invitación está en pie, pero es el Papa el que decide".