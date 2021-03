Paciente covid del HUBU: Varón, 68 años, 13 días ingresado

Contemplar el listado de ingresos, altas y exitus (en el lenguaje médico, muertes) por coronavirus que se produjeron en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) entre febrero de 2020 y febrero de 2021 es una precisa radiografía de una parte muy concreta de la pandemia, la de quienes tuvieron que ser hospitalizados como consecuencia de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Sorprende ver cómo en el mes de febrero de 2020 solo se registra una persona con este diagnóstico, según datos aportados por la Unidad de Codificación de este centro sanitario, un varón de 87 años del que no se conoce la media de estancia en el hospital ni si falleció o no. En aquel momento, como se recordará, no se tomaba ninguna medida concreta frente a la enfermedad (no se lugar generalizado las PCR, no había medidas higiénicas preventivas.

De ese único paciente de febrero se pasa a los 419-249 hombres y 170 mujeres- que ingresaron en el mes de marzo, de los que fallecieron 49-26 hombres y 23 mujeres de una edad media de 84 años-, lo que supuso un 27% del total, el mayor porcentaje de los experimentados hasta la fecha. Se trata de un espectacular crecimiento -tanto de enfermos como de muertos- que se dio coincidiendo con el mes en el que todo comenzó y en el que se inició el confinamiento más duro.

A partir de ese momento, los ingresos van descendiendo como consecuencia de ese aislamiento social y de la práctica paralización del país -266 en abril, 36 en mayo y13 en junio- para retomar un ascenso, que comenzó a ser significativo en agosto y que no pararía hasta el mes de noviembre. Fue en ese mes cuando se registró el mayor número de personas hospitalizadas de todo el año, con un total de 641, y también la cantidad más alta de fallecimientos, con un total de 120, pero que supuso un 18% del total, es decir , que murieron menos personas que en marzo, probablemente porque el personal sanitario tenía ya seis meses de experiencia, la detección de los casos era más temprana y las medidas de protección (mascarillas, higiene de manos, distancia social) estaban más extendidas en la sociedad.

En todo el año -de febrero a febrero- se registraron un total de 2.457 ingresos de personas con una media de 71 años de edad, que estaban hospitalizadas alrededor de doce días. El total de fallecimientos, a febrero de este año en el HUBU, ascendió a 407 (224 hombres y 183 mujeres), lo que supuso el 17% del total.

Con todos estos datos se puede interpretar que el perfil más frecuente de quien necesitó una hospitalización por covid -19 en el hospital de referencia de Burgos fue un varón de una media de edad de 68 años y que pasó ingresado aproximadamente 13 días. Esta patología ha demostrado comportarse de diferente manera en mujeres y hombres. Y estos datos, que se refieren a un grupo concreto de población, las personas ingresadas en el HUBU entre febrero de 2020 y febrero de 2021, lo confirman.

Diferencias por sexos. El coronavirus ha hecho diferencias entre sexos. En lo que tiene que ver con los fallecidos en el Hospital Universitario de Burgos en todo el año transcurrido desde el inicio de la pandemia, los varones son casi el doble que las mujeres que no pudieron superar la enfermedad, un asunto sobre el que ya hay investigaciones científicas. Una de las revistas más prestigiosas, Science, publicado en enero un estudio según el cual este virus es 1,7 veces más letal en hombres que en mujeres.

Los hombres han sido los que más habitualmente han necesitado un ingreso en el HUBU (1.401 frente a 1.056), los que han tenido una estancia media de hospitalización más alta (13 días frente a 10), registran un porcentaje levemente más bajo de fallecimientos ( 16% frente a 17%, seguramente porque ingresaron menos mujeres pero las que ingresaron fallecieron más) y también una edad más baja en el momento de la muerte (81 años ellos frente a 86 ellas). El internista Juan Francisco Lorenzo, consultor desde el principio de la pandemia de las residencias de ancianos para Atención Primaria, piensa que estas diferencias tienen que ver, probablemente, con las condiciones sociales y laborales de esa generación, en la que el tabaquismo era mayor entre los hombres que entre las mujeres y también los trabajos en entornos que favorecían patologías respiratorias: "En la actualidad es probable que el equilibrio sea más parecido pues el número de mujeres que fuman se ha acercado mucho al de los varones.