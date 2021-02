Casado se desvincula de Bárcenas: "Ese PP ya no existe"

El líder del PP, Pablo Casado, ha presumido de la "absoluta ejemplaridad" que practica en su partido y se ha desvinculado por completo del extesorero Luis Bárcenas y de cuestiones que son de "hace 20 años". Tras proclamar que "ese PP ya no existe", ha acusado a la Fiscalía que "depende" de Pedro Sánchez de filtrar la confesión de Bárcenas "a diez días de las elecciones en Cataluña".

"Yo garantizo que ahora mismo el PP no tolera ninguna práctica irregular y los españoles pueden confiar en la absoluta ejemplaridad de este partido. El resto de partidos no puede decir lo mismo", ha aseverado Casado en una entrevista en una radio nacional.

Es la primera vez que el presidente del PP se pronuncia sobre este asunto, justo dos días después de conocerse que el extesorero del PP Luis Bárcenas había remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirma que Mariano Rajoy destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de la supuesta caja 'b' del partido "sin saber" que él conservaba una copia.

"Nula" credibilidad de Bárcenas

A preguntas acerca de si la confesión de Bárcenas puede perjudicar al PP, Casado ha le ha respondido que él sabe de este caso "lo mismo" que puede saber él. "Es como si a usted le preguntaran qué ha pasado en esta casa hace 20 años", ha enfatizado.

Además, ha subrayado que la credibilidad de Bárcenas es "absolutamente nula" porque, según ha dicho, es una persona que está en la cárcel e intenta defenderse, "cambiando la versión diez veces en diez años".

"También tengo que decir que ese PP ya no existe. A me eligieron hace dos años en primarias los militantes para pasar página de cualquier conducta no ejemplar en el partido y es lo que he impuesto", ha manifestado.

Así, ha subrayado que esa ejemplaridad se está "cumpliendo" desde entonces "en todos los casos" y ha hecho mención a la salida de los consejeros de Salud vacunados en Murcia y Ceuta cuando no les correspondía. A su entender, ha dejado "muy claro cuál es el baremo en el que los españoles tienen que sentirse absolutamente confiados en la alternativa al sanchismo que representa el PP".

Eso sí, Casado ha reconocido que el PP tiene "ciertas sospechas" de que este asunto surja justo en la campaña electoral de las catalanas y que "lo cocine la Fiscalía", que "depende" de Pedro Sánchez, coincidiendo con un momento en que el PSOE y Podemos tienen "muchos problemas de reputación".

A su entender, el Gobierno lo ha aprovechado "filtrando" el escrito de la Fiscalía "a diez días de las elecciones en Cataluña". "No ha pasado nunca en otro país pero aquí pasa demasiado", ha declarado, para añadir que "no se puede instrumentalizar la Fiscalía al servicio de un partido político". Es más, ha asegurado que el Gobierno de Sánchez "persigue" a su partido "con todos los aparatos del Estado".

Lecciones de ejemplaridad

Casado ha censurado las críticas al PP de la vicepresidenta Carmen Calvo y del ministro de Transportes, José Luis Ábalos y ha afirmado que el PSOE no puede dar "lecciones de ejemplaridad" cuando, según ha recalcado, "es el único partido de la historia de España condenado penalmente por financiación ilegal" y que "robó 600 millones de fondos públicos" a los parados andaluces.

En este punto, ha señalado que el jefe del Ejecutivo tiene ahora "a tres ministros de los ERE en su gobierno" y ha subrayado que "eso sí que es tener vínculos con el pasado". "Sánchez fue elegido por primarias gracias al apoyo del PSOE andaluz, al que luego traicionó como todo el mundo", ha enfatizado.

Casado ha insistido en que a Sánchez le aupó el PSOE de "Chaves y Griñán, condenados en firme por el caso de corrupción más grave de la historia de Europa". "Por tanto, lecciones de este partido ni una", ha aseverado.

De la misma manera, ha asegurado que Podemos tampoco puede dar lecciones porque es un partido "imputado", con el responsable "defraudando a Hacienda" y otro diputado "pegando a policías". "Y el señor Iglesias contratando a una niñera a cargo del Ministerio de su mujer; diciendo Neurona que hay una trama de corrupción institucionalizada en Podemos, que lo dice su tesorero y su abogado", ha apostillado.

"No me va a tembla el pulso"

En cualquier caso, ha dicho que a él no le va a "temblar el pulso" con cualquier persona que haya hecho algo "irregular" en el partido, "sea quien sea". Por eso, ha indicado que en este caso a quién hay que preguntar es a Bárcenas, que está "haciendo acusaciones" para defenderse, o al Gobierno por la "coincidencia de la fecha" en que sale este asunto.

En este punto, ha puesto el acento en que esto salga a la luz cuando "hay un informe del Consejo de Estado que no quieren enseñar" sobre el reparto de fondos europeos. "Rápidamente a los 10 minutos sacan un escrito de la Fiscalía, que depende de su amiga Lola Delgado", ha abundado.

En cuanto a si le preocupa que a partir del lunes se vaya a juzgar la reforma en la sede nacional del PP en Madrid que se pagó presuntamente con dinero b, Casado ha subrayado que este caso es "ya muy viejo" y lleva "sufriendo" años este asunto. "Por cierto, la he sufrido electoralmente", ha manifestado, para reiterar que él "jamás va a tolerar una conducta no ejemplar" si lo dicta un juez.

Finalmente, Casado ha presumido de nuevo de la "firmeza" con la que él ha respondido al frente del PP y ha destacado que eso no lo ha hecho "ningún otro partido". "Mi forma de hacer es de absoluta ejemplaridad, sin ser justiciero", ha zanjado.