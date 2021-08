Tudanca pedirá en las Cortes un plan especial en Navalacruz

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, anunció hoy que su grupo parlamentario reclamará en las Cortes regionales un Plan Especial de Recuperación para las zonas afectadas por los incendios de la provincia de Ávila, especialmente en la Sierra de la Paramera, así como ayudas directas para las explotaciones agrarias y los ayuntamientos que contribuyan a "solventar el problema más urgente, el del abastecimiento de agua", tanto para el ganado como para las personas.

Junto a esta propuesta, avanzada tras la reunión mantenida en Navalacruz con alcaldes de la zona afectada, Tudanca también pidió a la Junta que, "con serenidad y absoluta transparencia", se analicen las circunstancias que rodearon al "mayor incendio de Castilla y León en las últimas décadas" para saber "por qué un fuego que pudo ser controlado antes, no se hizo" y para conocer "qué sucedió, cuándo se avisó y a quién, y cuántos medios hubo". Y es que a su juicio, con el incendio ya controlado, "la Junta, a iniciativa propia, debería iniciar una investigación para aclarar si la respuesta fue rápida y adecuada o no".

El secretario del PSOECyL esperó que la petición en las Cortes encuentre el respaldo del resto de grupos al entender que "con eso la Junta estaría haciendo lo que necesita Ávila". Sobre el problema de las ayudas de la PAC, y cuestionado por la iniciativa de Por Ávila que pedirá un cambio en la Ley de Montes que garantice la PAC a los ganaderos y agricultores abulenses hasta el año 2026, abogó por encontrar "la fórmula más rápida" para lograr el objetivo, lo que puede pasar por un mecanismo de "excepción" que dé acceso a las ayudas. "Los ganaderos no tienen la culpa del incendio y no pueden ser los paganos del mismo", señaló.

El líder de los socialistas de la región también se refirió a la visita del domingo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la zona afectada por el incendio de la Paramera, y elogió su "manera de responder", con "empatía y cercanía pero también con soluciones", al recordar el anuncio de la declaración de zona catastrófica para agilizar las ayudas.

En este marco, demandó "ayudas rápidas y directas" por parte de la Junta para el incendio de Ávila y lamentó la tardanza del Gobierno autonómico en aprobar una ayuda de medio millón de euros para el incendio del Teleno, en León, ocurrido en 2012. "Esto no puede volver a ocurrir, esta zona no puede estar esperando casi diez años", remarcó.

Operativo "insuficiente"

Tras expresar su "cariño y afecto" a todos los afectados por el incendio y subrayar la "unidad" de las administraciones, profesionales y vecinos en las labores de extinción, Tudanca aprovechó para insistir en que el operativo contra incendios de la Junta de Castilla y León necesita "mejoras".

"Esto ha sido un incidente, pero si hay algo que llevamos advirtiendo muchos años, nosotros y los profesionales, es que el operativo es insuficiente", aseguró en referencia a la intención del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de abrir "una reflexión" sobre el operativo.

"No hace falta ninguna reflexión, sino desarrollar parques comarcales, profesionalizar el operativo y modernizar el modelo", sostuvo Tudanca, para quien "no es sostenible que el 40 por ciento de las plazas de agentes medioambientales estén sin cubrir y que se afronte la lucha contra los incendios sin contar con el territorio y sin dejar participar a los alcaldes". Por ello, Tudanca insistió en que "no necesitamos más reflexiones, sino más acción, más compromiso, más profesionales y más coordinación".

Por su parte, el alcalde de Navalacruz, Benigno González, que agradeció el apoyo del PSOE y la colaboración de los vecinos en los momentos más duros, subrayó que en estos momentos el principal problema es el agua. "En cuanto llueva tendremos que cortar el agua y la gente no podrá beber ni se podrá duchar", de ahí "la importancia de las ayudas", dijo en declaraciones a Ical.