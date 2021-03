A la calle pero no a prisión el policía que reveló secretos

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a un policía local de Miranda de Ebro por revelación de secretos de un concejal. La sentencia implica la pérdida de su condición de agente aunque rebaja la pena al acusado a dos años de prisión tras aplicar la atenuante de dilación indebida en el procedimiento, por lo que no ingresará en la cárcel.

El Ayuntamiento mirandés ha anunciado su intención de apartar de la plantilla al condenado de manera inmediata y entiende que el fallo refleja que el fallecido Joaquín Muñoz «combatió con determinación las prácticas ilícitas que de forma individual» se produjeron en el seno de la Policía Local. Sin embargo el agente ha confirmado a este medio que recurrirá el fallo al Tribunal Constitucional, por lo que la inhabilitación para ejercer su puesto de podría quedar en suspenso hasta que dicho organismo se pronuncie.

El Supremo considera probado que J.A.F.U. accedió de forma indebida a datos del hermano del concejal y que utilizó los mismos «con la clara voluntad» de perjudicar al edil, con el que ya había tenido enfrentamientos personales previos. Por eso introdujo bajo la puerta del despacho del representante político una foto de su familiar con la frase agresor sexual ¡ojo! y posteriormente puso en conocimiento de las responsables del área de Mujer de diferentes partidos los detalles de la sentencia por la que el hermano de Muñoz había sido condenado por agresión sexual.

También los suegros del concejal recibieron misivas con fichas policiales de sus nietos y un texto en el que se les dada la «enhorabuena por los nietos que tienen, son al cual más delincuentes, estará contento», aunque en el juicio oral no pudo quedar acreditado quien fue el autor de los envíos ya que fueron procesados más policías pero todos quedaron absueltos.

El único condenado fue J.A.F.U. al que se le impuso una pena de 3 años y siete meses de cárcel, que ahora el Supremo ha rebajado al estimar parcialmente su recurso de casación. El agente alegaba siete motivos, algunos de los cuales en su opinión eran suficientes como para declarar la nulidad del primer juicio por representar una infracción a las normas procesales, pero los magistrados solo le han dado la razón en dos y ninguno de ellos revoca totalmente la primera sentencia.

Una de las alegaciones apuntaba a la vulneración del derecho a la igualdad de armas al presentarse en la causa el Ayuntamiento y los herederos del concejal como acusación. El Supremo considera que ninguno de ellos está legitimado por no ser víctimas del delito juzgado, y que tampoco cabe aplicarles la figura del daño reputacional familiar o corporativo, pero estima que el predominio de parte acusadora no anula el juicio porque no ha tenido «efectos extensivos sobre las pruebas».

También se ha admitido la agravante de dilación del procedimiento ya que la instrucción se demoró siete años y el actual recurso otros dos. Por eso rebaja la condena inicial de 3 años y siete meses de cárcel a solo dos años, un factor fundamental ya que evitará que el policía ingrese en prisión.

Sin embargo, el Supremo descarta otros argumentos de la defensa como la vulneración del derecho de presunción de inocencia, errores de valoración de la prueba o que al agente se le acuse solo por indicios.

Por este motivo ha mantenido la pérdida definitiva de la condición de funcionario, aunque J.A.F.U. tiene intención de acudir al Tribunal Constitucional.