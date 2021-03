La casa secreta de 'Ane' en la noche de los Goya

No hubo alfombra roja, ni ‘photocall’ con la prensa nacional enfocando con sus cámaras y disparando sus flashes sin parar, ni oportunidad de compartir la noche con la crema del cine español en una gran ciudad. Al contrario, hubo que alejarse de los curiosos y pasar la noche en un lugar secreto, como marcaba la Academia organizadora de los Premios Goya. No importó. "Se caía la casa según iban cayendo los premios", recuerda Rosa María Santamaría.

Ella y su marido, Mikel Calleja, propietarios del hostal y la casa de turismo rural Granja San Julián en Medina de Pomar, fueron los únicos espectadores de excepción junto con los padres y el hermano de David Pérez Sañudo, en la gran noche que hace dos semanas vivieron los principales integrantes del equipo de Ane, el primer largometraje que dirige el joven cineasta menés. No imaginaban que se iban a alzar nada menos que con tres de los cinco premios Goya a los que estaba nominada la película y quienes la han hecho posible.

Su director señalaba a DB dos días antes de la gala que se esperaba el Goya para la actriz protagonista, la alavesa Patricia López Arnáiz, que ya había obtenido el reconocimiento de los Premios Forqué y los Feroz, entre otros por su interpretación de Lide, la joven madre de Ane, a la que apenas conoce. Pero también llegaron el del mejor guión adaptado para el propio David y Marina Parés y el de mejor actriz revelación para Jone Laspiur, Ane en la película. El de la joven Laspiur, "un sorpresón", recuerda Santamaría, que escuchaba junto a parte del equipo los gritos antes de ver las imágenes en la pantalla del televisor, por el retardo de la señal.

Espacio donde se realizó la conexión en directo la noche de los Goya. - Foto: A.C.

El medinés Agustín Delgado, productor y socio de Pérez Sañudo en la productora Amania Films, acudió a una inmobiliaria de la ciudad en busca de un lugar que cumpliera toda la lista de requisitos y allí dio con este nuevo alojamiento turístico que abrió sus puertas en medio de la pandemia, el pasado verano. Para llegar a la Granja San Julián no hay ni un solo cartel indicador. O se conoce el lugar o es imposible llegar después de atravesar la urbanización de chalés aneja al convento de Santa Clara y tomar un camino de zahorra de 700 metros, que parecen más cuando nunca se han recorrido, y pasar por encima de la ahora vía verde y antes línea del ferrocarril Santander-Mediterráneo.

Por la antigua granja, ubicada a orillas del río Trueba, donde residió Rosa María hasta 1996 y que estuvo habitada por sus padres hasta 2011, campan las ocas, las gallinas con sus pollitos, las ovejas, el pavo real y el pavo común y en un recinto, conejos y un burro. Allí se escucha el silencio, pero si se quiere hacer ruido tampoco hay vecinos a los que incomodar. Así de rural y secreta fue la gala de los Goya para el equipo de Ane, que se decantó por un salón con cocina junto a una chimenea de leña para crear el escenario de una noche mágica.

"Cuando me lo dijo mi marido no me lo podía creer", admite la hostelera. La realidad es que el equipo manejó otras alternativas en el País Vasco, pero se decantó por la comarca de Las Merindades y un espacio completamente aislado en medio del campo, dado que la Granja San Julián cuenta con una finca de 50.000 metros cuadrados de terreno a su alrededor. Había que cumplir varias exigencias y hubo que mejorar la señal de internet que la firma local Wifinor da al establecimiento. "Nos implicamos todo y más para que todo saliera bien", señala Santamaría.

David Pérez Sañudo junto a las actrices Patricia López Arnáiz y Jone Laspiur, así como la coguionista de 'Ane', Marina Pares. Todos se llevaron premios Goya. - Foto: DB

La víspera de los Goya, el día 5, ya estuvieron realizando conexiones de prueba hasta las dos de la madrugada. Todo estaba listo y el día de la gala, con el actor Antonio Banderas y la periodista María Casado en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, la primera conexión de prueba se realizó ya a las seis de la tarde. Para esa hora, todo el equipo estaba vestido, peinado y maquillado para la ocasión.

De la fiesta posterior a la gala no hay detalles, aunque si sabemos que la cena en forma de "exquisitos pinchos" la sirvió otro empresario medinés, Carlos Delgado, del Cafelounge El Barrio. La Granja San Julián superó la prueba de fuego y ahora sus propietarios esperan superar la pandemia, aunque lamentan el escaso esfuerzo que ha realizado la Junta de Castilla y León por potenciar el turismo de interior de cara a esta Semana Santa, en la que no tienen todavía reservas. La mayoría de su clientela llega de Madrid y el País Vasco, pero ante el cierre perimetral de la comunidad consideran que se debería de haber animado un poco más a los castellanoleoneses "a hacer patria y viajar por su tierra".