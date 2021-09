Divinity celebra 10 años en antena reivindicando a la mujer

Diez años de innovadoras propuestas, de una amplia variedad de géneros, de una cuidada selección de ficción, de apuestas por nuevas tendencias televisivas a través de formatos que ya forman parte de su ADN, de compromiso con la industria musical, de ensalzar valores femeninos y de impregnar todo su universo con una estética moderna, joven, dinámica, abierta y cosmopolita. Divinity celebra este otoño su primera década de vida como uno de los canales femeninos con mayor reconocimiento y como una de las marcas más sólidas entre las televisiones temáticas y lo hace cargada de grandes novedades tanto en su programación, con numerosos estrenos de muy diverso género que irán sucediéndose a lo largo de las próximas semanas, como en su antena, con una campaña institucional en la que un total de nueve presentadoras de Mediaset España ensalzan algunos de los principales atributos del canal, dirigido a mujeres jóvenes y urbanas.

Turno de noche, serie norteamericana que narra la labor del personal médico de Urgencias de un hospital estadounidense y que la cadena estrenará muy pronto, será el punto de arranque de los contenidos conmemorativos de Divinity, que incluirán también nuevos títulos de ficción internacional como The Bold Type, la producción francesa Aquí empieza todo, las series de larga duración Amor a segunda vista, Me robó mi vida y Luz de esperanza, y novedosos factuals como Vaya jardines, entre otros.

Ensalzar valores

Las presentadoras Nuria Marín, Patricia Pardo, Carme Chaparro, Ángeles Blanco, Marta Flich, Carlota Corredera, Flora González y Sonsoles Ónega, así como la colaboradora de Viva la vida Elia Gonzalo, son las protagonistas de la campaña institucional conmemorativa de Divinity, que ensalza valores como la autenticidad, la sinceridad, la determinación, el aprendizaje continuo, la fortaleza, la tenacidad, la perseverancia, la confianza en los demás, la lucha por alcanzar los objetivos, la valentía y la constancia, señas de identidad que comparten los espectadores del canal..

Simply the best es el claim de esta iniciativa, con The Best como tema central, canción de la artista galesa Bonnie Tyler reinterpretada por Tina Turner que alcanzó el éxito mundial entrando en la historia de la música rock.

La campaña consta de 12 piezas distintas, en las que se recrea una estética disco ochentera en la que predominan los colores negro y rosa, identificativos de Divinity, y en la que las cortinas de vinilos, singles y LP se convierten en el principal elemento escenográfico.

Así, en sus mensajes para la cadena, Nuria Marín incide en «por ser como eres, por convertir tus diferencias en tu punto fuerte. Tú eres Divinity. 10 años Divinity»; Elia Gonzalo aboga «por decir las cosas claras sin perder la sonrisa»; Patricia Pardo defiende ser «fiel a tus ideas para construir la vida a tu manera»; Carme Chaparro celebra «por escribir las líneas de tu vida y aprender cada día»; Ángeles Blanco pone en valor ser «tenaz y perseverante sin miedo al fracaso»; Marta Flich brinda su apoyo «por todo lo que has conseguido y conseguirás»; Carlota Corredera se decanta «por creer en los demás y amar tus virtudes y tus defectos»; Flora González apuesta «por mantener la calma en mitad de la tormenta»; y Sonsoles Ónega alaba ser «valiente y constante para alcanzar lo inalcanzable».