Las bretoneras ponen la salsa

Que en Belorado se come bien, no cabe ninguna duda. Que sus mujeres cocinan de 10, tampoco. Y si alguien tiene dudas que se acerque a la papelería de la villa y a la Oficina de Turismo y se haga con el recetario que acaba de publicar la Asociación de Amas de Casa La Bretonera, se ponga el delantal y comience a elaborar alguno de los platos que se han recogido en esa publicación que está teniendo una acogida en la villa como si fuera un bestseller, tal es así que tendrán que volver a hacer otra edición porque, prudentes ellas, solo han editado 200 ejemplares.

Entrantes, primeros platos, segundos, tapas, postres, verduras, carnes, pescados, pasta... Los paladares más exquisitos encontrarán en Recetas bretoneras de Belorado, que así se llama el libro, todo un compendio de ellas. Y lo más importante, es que se trata de platos sencillos, fáciles de elaborar porque son, explica Pilar Ruiz Puras, presidenta de la Asociación de Mujeres, los que cada día preparan las socias en sus casas.

¿Y cómo ha surgido la idea de publicar este recetario? Mucho tiene que ver en ello la crisis de la pandemia, con sus restricciones, que ha impedido las reuniones del colectivo para lleva a cabo las múltiples actividades que realizaban en su sede desde hace años, tantos como los que cuenta la Asociación, 47 años al servicio de las mujeres y de los vecinos de la villa. Y a falta de poder reunirse y seguir con su programa de actividades, han aprovechado estos meses para preparar la publicación del libro, con las recetas del taller de cocina que una vez al mes tiene lugar en la sede, una más de las actividades del colectivo. Aunque Pilar reconoce que era una idea que ya venía rondando desde juntas directivas anteriores.

La presidenta explica que, como era imposible recoger tantas y tantas desde hace cuatro décadas, se han recopilado las recetas elaboradas en el taller durante los últimos 10 años. Afortunadamente una de las socias, cada día del curso sacaba fotos de los ingredientes, preparación y presentación de los platos. Con esa base y las propias explicaciones de las recetas, se pensó en editar el libro, una idea que no puede haber sido más aplaudida.

Lo curioso es que el taller no lo imparte ninguna cocinera o cocinero profesional, sino las propias mujeres de La Bretonera, no todas, sino las que voluntariamente se ofrecen a elaborar los platos, una cada día del mes que toca la actividad gastronómica. Como la cocinera se presenta voluntaria, elige el plato que más le gusta, el que más alaban en su mesa o el que mejor le sale; eso sí, siempre se hace el plato principal y un postre. «Y realmente, siempre sale bien en el taller, para chuparse los dedos», dice la presidenta del colectivo femenino, integrado por 367 socias, lo que no quiere decir que todas participen en el conjunto de actividades. En el de cocina suelen juntarse entre 40 y 50. Y aunque Pili no quiere destacar a nadie, sí reconoce que hay un postre, un flan de coco «que no le he visto tan bueno en ninguna parte, o los canutillos rellenos de crema pasteleras que elabora una de las socias que ha sido cocinera en El Chocolatero».

La cocina la tienen en la misma sede de la Asociación y eso facilita mucho las cosas. Por cierto, Pili Ruiz recuerda que ahora se están haciendo obras en el edificio para eliminar barreras arquitectónicas que impiden que algunas socias de más edad acudan porque les cuesta subir escaleras.

El recetario consta de 155 páginas, con más de 150 recetas. También tiene un prólogo y un índice por las características de los platos, entrantes, carnes, pescados y postres. Se ha cuidado mucho también la portada del libro, dejando constancia en la misma de dos de los productos autóctonos, como son las cebollas y los ajos, aunque bien podrían haber sido otros d de la huerta beliforana, «porque no hay que olvidar que somos hortelanos», recalca orgullosa la presidenta de la Asociación La Bretonera, que añade que en el taller siempre que se puede se utilizan los productos locales, «de muy buena calidad».

La Bretonera es una institución en Belorado, con muchísimas actividades a sus espaldas, realizadas en el campo de la artesanía popular y otras disciplinas como la cultura, el deporte, el ocio y entretenimiento, sin olvidar sus populares jornadas que llenan la vida a los beliforanos a lo largo del año, y que esperan retomar una vez se haya vencido a la pandemia.