La firma Wallex apuesta por Aranda tras descartar Segovia

«Estamos trabajando para que sea definitivo». Así confirmaba la responsable de comunicación del Grupo Gerardo de la Calle, Ana de la Calle, la posibilidad de que se implante en Aranda una nueva empresa. Se trata de la firma Wallex, nacida de la unión entre Avintia, que es una constructora de ámbito nacional, y Cemex Ventures, cementera reconocida a nivel internacional, que se dedicará a la construcción de panelizados para la edificación en el ámbito residencial.

El proyecto inicial era implantarse en la localidad segoviana de Carabias en el último trimestre de 2020, en lo que sería la primera planta de España dedicada a este tipo de productos, pero diversos contratiempos hicieron que la capital ribereña se postulase como posible ubicación. «Nos enteramos de que se iban a ir de Carabias, les llamamos e iniciamos todo para intentar traerlos a Aranda», explica De la Calle, que no da por cerrado el acuerdo pero sí muy avanzado.

La puesta en marcha de esta empresa en suelo arandino traería de la mano 15 puestos de trabajo directos en un principio, que podrían incrementarse hasta más allá de los 50, a los que habría que sumar los empleos indirectos que conllevaría esta nueva empresa en la zona. «Podíamos tener sinergias con ellos, tanto de suministrarles materiales y algún producto complementario, y nos movimos para ofrecerles instalarse aquí», reconoce Ana de la Calle, constatando que esa colaboración también podría suponer un incremento de su producción y, por lo tanto, podría traer de la mano más puestos de trabajo.

El proyecto es el mismo que se había planteado para la anterior ubicación, en el que se hablaba de un inversión en maquinaria de seis millones de euros y una superficie a ocupar de más de 8.000 metros cuadrados, consiguiendo una capacidad de producción de alrededor de 1.000 viviendas al año.

La intención que ha puesto sobre la mesa Wallex en las negociaciones para recalar en Aranda es empezar a fabricar en «un par de meses», tiempo en el que se tendría que cerrar el acuerdo y realizar el montaje de las instalaciones necesarias para empezar la producción. La idea es que la nueva planta fabril esté dentro de las instalaciones del Grupo Gerardo de la Calle. «Lo que quieren es una construcción muy industrial, porque toda la producción está robotizada», comenta Ana de la Calle, que reconoce que los trámites administrativos dilatarían mucho los plazos, por lo que se ha pensado esta alternativa para que se reduzcan al máximo. «Sino sería imposible estar en tan poco tiempo», reconoce De la Calle.

Los contratiempos surgidos en su planteamiento en Carabias hicieron incluso que esta firma industrial barajase otras ubicaciones dentro de la geografía nacional. «Estaban dando por hecho que se iban a ir a Talavera de la Reina y la cuestión es que se ven aquí», aventura la responsable de comunicación del Grupo Gerardo de la Calle.

En las negociaciones para que fructifique la llegada de Wallex a Aranda también está implicado el propio Ayuntamiento de la capital ribereña, al que se le ha pedido que agilice los trámites necesarios «siempre dentro de lo legal, por supuesto» apostilla rápido De la Calle. «La burocracia es uno de los principales escollos de las empresa, pero nos consta que el Ayuntamiento se lo está currando», reconoce la portavoz del Grupo Gerardo de la Calle.

Desde el equipo de gobierno municipal, la concejala de Promoción, Olga Maderuelo, declinó hacer ningún tipo de declaración sobre este asunto hasta que no se haya llegado a un acuerdo en firme, pero recordó que la atracción de empresas a la ciudad es uno de los principales retos que se han impuesto en su departamento para este mandato. «Estamos trabajando duro para dar a conocer lo idónea que es Aranda para el desarrollo de empresa, no solo a nivel industrial sino también el ámbito del sector del turismo y del vino, no dejamos de trabajar en esa línea porque es fundamental para el futuro de la ciudad y de la comarca», recalca Maderuelo.