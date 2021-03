La transparencia más opaca: el obsoleto portal municipal

Pueden ustedes hacer la prueba. Métanse en la web del Ayuntamiento de Burgos. Bajen hasta la parte inferior de la página y pinchen en uno de los logotipos grises que ejercen de faldón donde pone "Portal de la Transparencia". Eso le llevará a un enlace externo. Atrévanse a buscar entonces la pestaña de "temas". Intente encontrar algo en Ciencia y Tecnología: "No se han encontrado resultados para la búsqueda". En Comercio: vacío. En Cultura y Ocio: igual.

Apenas unos años después de su puesta en marcha, la página del Consistorio burgalés que supuestamente debía ser más clara y accesible para los ciudadanos es de todo menos transparente. No deja ver nada, o casi nada, y el que necesite una información concreta empleará un carro de tiempo y de paciencia en hallarla.

De hecho, además de ese logotipo mencionado al inicio del artículo, existe una segunda puerta de entrada a informaciones que deberían estar interrelacionadas, en esta ocasión bajo el epígrafe "Transparencia y código ético" y ubicado en el menú principal de www.aytoburgos.es. Pruebe usted también ahí. Le llevará al gasto en publicidad del año 2016 (último dato disponible) o a la Memoria de Transparencia de 2018. No están actualizados tampoco ni las subvenciones a los grupos políticos y la flota de vehículos oficiales es un listado repleto de siglas sin explicar y de datos a medias.

Son ejemplos puntuales de lo caótica que resulta la navegación por esas páginas, pero dibujan el panorama de un portal desordenado, caótico y fragmentado en el que es imposible que ningún ciudadano se sienta cómodo y mucho menos que encuentre con sencillez la información que demande de su administración más cercana.

De ello es consciente el concejal Miguel Balbás, que se hizo cargo de este área hace apenas tres meses y que admite la obsolescencia de esta herramienta. "El problema es el de siempre, que no tenemos gente. Hay dos personas que se ocupan de ello, una con tareas compartidas entre este área y el de Juventud, y no dan para más". Los dos trabajadores que deberían actualizar y ordenar los contenidos son también las encargadas de tramitar las preguntas que hacen directamente los ciudadanos, las quejas y las sugerencias. Atienden también a los distritos y a la sección de participación ciudadana. "Menos mal que ahora no hay fiestas de los barrios, porque de lo contrario se verían completamente desbordadas, más de lo que ya lo están", apunta Balbás.

Para intentar paliarlo, el edil de Ciudadanos pretende "revisar la RPT (relación de puestos de trabajo) para incorporar más personal y aprovechar también gente que pueda venir desde los programas de empleo". Dice que le gustaría incorporar al menos a dos personas, idealmente a tres, pero admite que una modificación de la RPT lleva mucho tiempo y que no será, ni mucho menos, algo que pueda conseguir de aquí a unas semanas o meses.

Un publicador por sección. "A Transparencia no se le ha dado importancia y que no se le ha puesto en valor. Las trabajadores saben que la propia normativa exige tener al día 80 elementos distintos de la web, correspondientes a los llamados ‘ítems’, que deben estar verificados y actualizados pero no pueden hacerlo aunque quieran". La dispersión de las fuentes originarias de la información es otro problema. Para mantener una mínima fluidez se necesitaría que cada departamento municipal contase con un "publicador", alguien que se responsabilizase de trasladar los contenidos necesarios al departamento de Transparencia, que a su vez los organizaría en la web. "Establecer, en definitiva, un protocolo de actuación que ahora no existe", concluye el concejal.