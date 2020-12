Exigen 5 millones por el párking de Virgen del Manzano

El Ayuntamiento ya tiene en sus manos sendos estudios que marcarán la hoja de ruta para poder rescatar los aparcamientos subterráneos de la plaza de Virgen del Manzano y del parque Félix Rodríguez de la Fuente cuya construcción se adjudicó a empresas privadas a cambio de la explotación de las plazas en régimen de concesión a 40 y 50 años, respectivamente, y licitarlos de nuevo. Las constructoras de ambos quebraron y eso ha complicado una gestión que ahora se pretende reconducir.

El más problemático es el de la plaza Virgen del Manzano al estar afectado por un concurso de acreedores. El administrador concursal (Aliquo Auditores) exige a la ciudad el pago de 5.193.580 euros, según se desprende de un escrito remitido al Ayuntamiento con fecha de 27 de octubre de este año. En el documento se recuerda a la institución que desde marzo de 2018, cuando se dictó el auto de liquidación de Aparcamientos Burgos (Arranz Acinas), el administrador concursal trató de ponerse en contacto en varias ocasiones con la administración local para «iniciar las oportunas negociaciones» de rescate o propuestas de enajenación de la concesión «sin obtener respuesta», al tiempo que insta a iniciar las conversaciones.

En previsión de esta situación, el Ayuntamiento encargó en verano de 2019 un estudio de liquidación para saber el dinero que habría que abonar al no haber cubierto la empresa los costes de construcción por no agotarse la concesión de 40 años, que acaba en 2045. Sin embargo, el informe establece que la ciudad no tendría que pagar ni un euro por recuperar el estacionamiento y el área de Patrimonio lo hace suyo. La principal razón es que en el contrato de construcción y explotación firmado el 9 de mayo de 2005 entre el Ayuntamiento y la concesionaria Aparcamientos Burgos se establece que este «se resuelve» con la declaración de insolvencia, que es lo que ha ocurrido de modo que «no procede hablar de responsabilidad patrimonial de la administración, ni indemnización alguna por el recate de la concesión», se señala.

