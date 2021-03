Primera reunión, sin acuerdo, entre Por Ávila y PSOE

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, no ha tomado ninguna decisión todavía sobre cuál será su postura en el debate de la moción de censura presentada por el PSOE al Gobierno de la Junta. Así lo aseguró el propio Pascual a Diario de Ávila, después de la primera reunión que mantuvo con el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que este lunes se desplazó hasta la capital abulense para mantener una reunión con el procurador de XAV.

En la reunión, de ámbito privado, Tudanca trasladó a Pascual su planteamiento sobre la moción de censura al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, tal y como se comprometió que haría a los portavoces de los grupos políticos de las Cortes, y no se llegó a ningún acuerdo entre el PSOE y Por Ávila, quedando emplazados a nuevas conversaciones para avanzar en posibles acuerdos, aunque sin determinar fecha para ello. No obstante, al fijarse el debate de la moción de censura en las Cortes de Castilla y León para el próximo lunes 22 de marzo, el margen de tiempo para esas negociaciones no es demasiado amplio.

Pascual explicó sobre su reunión con Luis Tudanca que "fue una primera toma de contacto en la que ni él me pidió nada ni yo le pedí nada. En declaraciones recogidas por Ical asegurón que le explicó su planteamiento sobre la moción como dijo que haría con los portavoces: "Yo le escuché, le transmití lo que yo pensaba, pero no llegamos a ningún tipo de acuerdo ni nada por el estilo".

Ni siquiera se puede decir que "tanteó hacia dónde podría ir mi voto y yo tampoco le dije qué pedía para poder apoyar la moción. Solo me expuso su posición y quedamos en seguir hablando más adelante, y aunque no cerramos ninguna fecha para ello, supongo que volveré a hablar con él, aunque eso es algo que ya no depende de mí. Si me vuelve a llamar le escucharé, porque nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no solo con el PSOE, sino con el resto de partidos también".

Tudanca tampoco comentó ante el procurador de Por Ávila, la situación del resto de negociaciones que pudieran desembocar en que la moción saliera adelante, "no, no hablamos de las cuentas necesarias para que triunfe la moción", reconoció Pascual, que "ahora mismo" asegura no tener "nada claro" qué es lo que puede pasar en la votación del día 22, "todo depende de Ciudadanos, y ya estamos viendo lo que está pasando con este partido en otros lugares, así es que de verdad que no tengo ni idea de lo que puede pasar. Creo que nadie se fía de nadie en estos momentos".