Critican la exigencia para optar a Director de Comunicación

La convocatoria de un plaza de director de Comunicación perteneciente a la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento ha despertado la críticas de la Asociación de Periodistas por las elevadas exigencias en idiomas como requisito imprescindible para poder presentarse a la prueba.

Las bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia el 26 de agosto de 2020 y la organización profesional presentó entonces un recurso de reposición al considerar que las exigencias de un nivel C1 de inglés y un B2 de francés «excluían» a muchos profesionales. Sin embargo, el recurso fue rechazado y el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 23 de septiembre la convocatoria y al día siguiente se abrió el plazo de 20 días para la presentación de solicitudes.

La presidenta de la Asociación de Periodistas, Rosalía Santaolalla, asegura que no se recibió comunicación oficial del resultado del recurso en la sede de la organización. Tampoco prosperaron sus intentos de mantener una reunión con miembros del equipo de Gobierno para explicarles el descontento con las bases. «En las bases de la convocatoria no se dan explicaciones de las razones por las que se piden esos niveles elevados de idiomas, dado que es un criterio excluyente para acceder al concurso. Lo lógico es que esos conocimientos de idiomas sean un criterio de valoración pero no de exclusión a la hora de presentar las solicitudes», señaló.

Santaolalla recordó que la organización profesional lleva años pidiendo a las instituciones públicas que realicen estas convocatorias para cubrir las plazas de comunicación con el objetivo de que «se elija a una persona que de forma independiente ejerza ese trabajo». «La convocatoria debe ser más abierta para ser más transparente y no entendemos ese criterio».

También lamentó que no se haya consultado con la organización profesional a la hora de redactar las bases, que fueron aprobadas en una Comisión de Personal en junio de 2020. Desde la Asociación de Periodistas aseguran que, una vez que está abierto el plazo de presentación de solicitudes, solo queda dar la mayor difusión posible a esta convocatoria para que cualquier profesional que considere que cumple los requisitos pueda optar a la citada plaza y desde Burgos se han remitido a la FAPE.