El MEH y el Instituto de la Lengua, meses descabezados

La Fundación Siglo -o lo que es lo mismo la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, en manos del Ciudadanos- encara la recta final del año con varios frentes abiertos en la gestión de algunas de las principales infraestructuras culturales de la región; dos de las cuales, el Museo de la Evolución Humana y el Instituto de la Lengua, seguirán unos cuantos meses más sin director a causa de los procesos de renovación de esos cargos.

Unos procedimientos que, al igual que ha ocurrido con el Musac, donde llevan cinco meses sin ‘cabeza’ por no haber sido resuelto el concurso al que se presentaron 14 candidatos, no han estado exentos de críticas por parte de los grupos de la oposición en las Cortes. Este martes, de hecho, los procuradores socialistas llegaron a calificar de «vodevil» lo sucedido en la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua con el cese de Gonzalo Santonja como director. Su revocación aún colea y el anunciado consejo asesor que iba a sustituirle no ha sido activado.

Más tranquilo, de momento, ha sido el proceso convocado por la Fundación Siglo para cubrir el puesto de director del MEH y gerente del Sistema Atapuerca, tras finalizar el pasado agosto el contrato de quien ha ocupado en los últimos ocho años este cargo, Alejandro Sarmiento.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, desde la Consejería de Cultura han confirmado a este periódico que se han presentado dos candidatos, y que ambos han sido admitidos al cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria. Según las fuentes consultadas, se trataría del propio Alejandro Sarmiento y de Pilar Portela, exdirectora del Palacio de Congresos y Exposiciones de Pontevedra (fue cesada en noviembre de 2020) y presidenta de la Asociación Gallega de Profesionales de Gestión Cultural.

Ahora se abre un periodo de diez días para la presentación de posibles reclamaciones. Tras su resolución -si las hubiera-, se dará traslado a la Comisión de Selección para la valoración de méritos, de los proyectos presentados, entrevista y fallo; fases que llevarán semanas, sin que nadie se atreva a aventurar si para comienzos de 2022 habrá ya una decisión tomada. Este dictamen pasa por un jurado compuesto por seis miembros, de los que tres son de la Fundación Siglo (al igual que el que debe nombrar al director del Musac), hecho que en palabras del PSOE en las Cortes «incumple el Código de Buenas Prácticas» y se aleja de «la independencia y la objetividad» deseada.

Mientras dure este proceso transitorio, en el que permanezca vacante el puesto de gerente del Sistema Atapuerca, y como se ha venido haciendo en otras ocasiones en periodos de vacaciones o suspensiones temporales del contrato de dirección (un mes en 2017 y otro en 2018), se cuenta -según precisa la Consejería de Cultura- «con los trabajadores del MEH, apoyados en todo momento desde la Fundación Siglo, de la que depende este centro». La programación del Museopara octubre ya está cerrada y la que se presentará de cara a los dos meses que restan del año está prácticamente hecha.

En el año 2013, añaden las fuentes consultadas, entre la finalización del contrato del primer director del Museo y el que acaba de terminar su contrato, también hubo un periodo transitorio, que en ese caso fue de poco más de seis meses. La Junta subraya que el modelo de contratación de la Consejería de Cultura permite que los directores de sus centros puedan presentarse a la convocatoria de renovación y optar de nuevo al cargo. Este modelo, indican, no es así en otros países, donde solo se permite un máximo de ocho años para el mandato. «Con el fin de que todos los aspirantes estén en igualdad de condiciones, la plaza queda vacante para evitar que el mandato del director que ostenta el cargo y que puede optar a la reelección coincida en el tiempo con el proceso de selección. Es un sistema utilizado en muchas otras instituciones que permite que la convocatoria se celebre bajo las premisas de igualdad y transparencia necesarias en un proceso de estas características», afirman.

Desde el entorno de Alejandro Sarmiento, que tras acabar su contrato en agosto pidió su reincorporación al puesto de gerente del Instituto de la Lengua, aseguran que opta de nuevo a la dirección del Museo de la Evolución con un proyecto muy trabajado y muy ambicioso, donde se propone un plan de inversiones importante para el Sistema Atapuerca.

De forma paralela, y mientras espera la decisión de la Fundación Siglo sobre la convocatoria del MEH, Sarmiento ha reactivado la actividad cultural y expositiva del Instituto de la Lengua. De hecho, desde la Consejería de Cultura aseguran que el proceso abierto para la elección del sustituto de Gonzalo Santonja «no impide el normal funcionamiento de la Fundación, ya que la programación de los próximos meses está ya en marcha y será desarrollada según lo previsto por el nuevo gerente (Sarmiento)».

Sobre el consejo asesor -comisión de universidades, lo llaman-, dicen estar trabajando en su diseño y en la definición de su composición y funcionamiento.