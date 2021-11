La Junta prioriza la vacunación al uso del certificado covid

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicó ayer que las incidencias acumuladas de nuevos contagios por coronavirus han alcanzado valores como para «hablar ya de una sexta oleada» y no de un mero repunte. Las tasas de contagio están en umbrales similares a los del pico que siguió a la Semana Santa (ayer, 192 en la provincia y 218 en la capital, a 14 días y siempre por cada 100.000 personas) y que la Junta afrontó con restricciones en la hostelería y el ocio. Esas medidas no se contemplan ahora, porque el Ejecutivo autonómico fía el control de la situación a la vacunación frente a la covid. Así, la consejera urgió a los adultos que todavía no han recibido dosis alguna (31.500 en Burgos) a que pidan cita para iniciar la pauta cuanto antes. «Y que luego la completen», rogó, anunciando también que volverán las sesiones de inoculación masiva para agilizar al máximo la administración de las dosis de refuerzo entre mayores de 60 años.

Casado hizo estas declaraciones en Valladolid, en la comparecencia que siguió al Consejo ordinario de Gobierno, en el que se descartó exigir el certificado covid para acceder a determinados espacios públicos, como ya hacen otros muchos países. Sí avanzó que su departamento ha pedido un informe a los servicios jurídicos para estudiar un posible uso del certificado (el documento con código QR que indica que se ha completado la pauta vacunal y cuándo) «en la entrada de hospitales y albergues», pero reiteró que, de momento, no se contempla pedirlo para el consumo en locales de hostelería.

