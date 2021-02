El Santos Reyes autoriza de nuevo las visitas de familiares

El Hospital de los Santos Reyes de Aranda de Duero ha autorizado de nuevo las visitas de familiares durante una hora al día después de registrar varias jornadas sin ningún ingresado por la covid.

Su director, Evaristo Arzalluz, ha explicado que se permitirá el acceso de un solo allegado cada día «cumpliendo todas las medidas de protección». Las visitas se han establecido desde las 19:30 horas hasta las 20:30 en todas las plantas, a excepción de la UCI, donde serán desde las 17 horas hasta las 18.

«Nos lo podemos permitir porque desde anteayer no tenemos ningún caso covid en el hospital y podemos relajar un poco las medidas tan duras que han estado vigentes y que han supuesto tanto sufrimiento a los familiares que no han podido ver a sus seres queridos y también para los ingresados que no han podido ver a sus familiares salvo a través de videollamadas», ha indicado Arzalluz.

En este sentido, el director del centro hospitalario apunta que los familiares entrarán protegidos, no podrán salir de la habitación de su familiar y cuando acabe la hora, saldrán directamente a la calle. «Estaremos especialmente atentos por si se produce algún tipo de contagio», sostiene al respecto, para rematar: «La idea es humanizar la atención sanitaria hasta donde sea posible sin poner en riesgo la continuidad de esta situación tan excepcional de no tener ingresado a ningún paciente covid».