Quintana respalda a la Junta y rechaza extender el Serla

El Procurador del Común respalda las tesis de la Junta y de la Consejería de Empleo sobre la extensión del Serla, y considera que «no es una prioridad en el momento actual». Un importante espaldarazo para el Ejecutivo autonómico que tenía en este asunto un choque frontal con los sindicatos y la oposición, que exigían su inmediata ampliación a todas las provincias de la Comunidad, pretensión que ahora se topa con una decisión contraria por parte de la institución que dirige Tomás Quintana. La Consejería de Empleo e Industria conoció ayer el informe emitido por el Procurador del Común acerca de la extensión del Servicio de Relaciones Laborales a todas las provincias de la Comunidad y que comparte, en gran medida, la postura que en los últimos meses viene defendiendo la Consejería, en el sentido de que la extensión del Serla «no es una prioridad en el momento actual». El informe ha sido elaborado a raíz de la queja formulada por algunos miembros del patronato de la Fundación, que reclamaban el amparo del Procurador del Común con el fin de obtener una mayor dotación de infraestructuras y recursos para el desarrollo de las funciones del Serla. En su resolución, el Procurador del Común reconoce el papel que juega el Serla «al permitir unas relaciones laborales más fluidas, posibilitando reconducir los conflictos laborales y mejorar las relaciones entre las empresas y sus trabajadores», informó la Consejería de Empleo e Industria.

No obstante, prosigue el informe, «hay que tener en cuenta que desde que la Comunidad asumió las competencias de ejecución en materia laboral, la Junta de Castilla y León ha ejercido estas competencias a través de las Secciones de Mediación, Arbitraje y Conciliación del Área de Relaciones laborales de las Oficinas Territoriales de Trabajo (OTTs)». Así mismo, el informe subraya que la Junta de Castilla y León ha venido respaldando económica e institucionalmente a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales desde su creación en el año 1997. «Aunque en sus estatutos se prevé una participación tripartita en su patronato, su financiación procede en exclusiva de los Presupuestos de la Comunidad».

Por último, frente a la demanda de los agentes sociales y económicos, el Procurador del Común viene a reconocer que, en la actual situación económica, la extensión del Serla a todas las provincias de la Comunidad no es una prioridad. En este sentido, se señala textualmente: «No se puede perder de vista el efecto general depresivo para la totalidad de la actividad económica que han conllevado las medidas adoptadas para combatir la pandemia mundial provocada por un nuevo síndrome respiratorio agudo y severo ocasionado por el coronavirus».

«Como no podía ser de otra manera, el impacto de todo ello en las cuentas públicas es innegable por tanto la aplicación de un mínimo principio de prudencia nos lleva a considerar que este puede no ser el momento de abordar la extensión territorial y competencial del Serla con el aumento del gasto que inevitablemente ello supondría, a no ser que existan razones que contradigan esta apreciación y que sean desconocidas por nosotros», señala el informe. Siguiendo con este razonamiento, el Procurador invita a los miembros de la Fundación Serla a abordar el futuro y la financiación desde el diálogo y una vez se haya superado la actual situación o se hayan obtenido los fondos que, para este fin, se han venido reclamando al Gobierno.