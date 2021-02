La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño Esperanza Aguirre ha señalado este jueves que todo lo declarado por el extesorero del partido Luis Bárcenas ante el juez instructor de 'Púnica' es "total y absolutamente falso" ya que nunca ha recibido un sobre con dinero ni de él ni del también extesorero, y ya fallecido, Álvaro Lapuerta. "Es una trola inmensa que se ha inventado Bárcenas" para obtener beneficios penitenciarios, ha aseverado.

En declaraciones, Aguirre salía de esta manera al paso de la acusación que lanzó sobre su persona este miércoles Luis Bárcenas, cuando aseguró que entre 2007 y 2008 la entonces presidenta del PP madrileño había recibido en su despacho de la mano de él mismo y de Lapuerta un sobre con 60.000 euros procedente de la constructora Ploder, del empresario Luis Gálvez.

Aguirre ha lamentado que haya fallecido Lapuerta porque de seguir vivo "desmentiría" esta aseveración de Bárcenas y ha recordado que cuando el tesorero quería algo del PP regional descolgaba su teléfono pero no bajaba "jamás" a la primera planta de Génova --donde está la sede del PP madrileño--.

Aguirre, sobre las palabras de Bárcenas: "Es una trola inmensa" - Foto: Eduardo Parra Europa Press

Tras esto, ha negado no sólo no conocer al empresario que supuestamente habría entregado el sobre, sino que ha apuntado que tampoco conoce al propio Bárcenas salvo de verle en comités ejecutivos del partido. "Al que no he tratado nunca y sólo visto en comités ejecutivos, y una vez por teléfono que me llamó para decirme que por qué tenía que decir de dónde había sacado 48 millones que tenía en Suiza (...) es Bárcenas", ha indicado, para luego afirmar que el extesorero tiene "animadversión" hacia ella.

La estrategia de la defensa de Bárcenas

Después de negar que se conocieran, ha vuelto a valorar la declaración del extesorero, que cumple pena de prisión tras ser condenado en el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel, para señalar que todo lo que contó es "inverosímil" y que en realidad forma parte de una estrategia del abogado de Bárcenas, Gustavo Galán.

A juicio de Aguirre, quiere lograr en este caso lo mismo que en la condena de la que fuera la administradora del cabecilla de Gürtel Isabel Jordán, que pese a tener que cumplir una condena por la última sentencia de la primera etapa de la trama de más de 14 años, "está en la calle gracias a ofrecerse como colaboradora de la justicia".

Para la que fuera líder del PP madrileño, colaborar con la justicia "quiere decir que miento e incrimino a uno que interese y me dais beneficios penitenciarios". Y ha recordado que esta misma semana se conocía que el extesorero ya puede disfrutar de dos permisos de seis días cada uno.

"Eso es lo que pretende Bárcenas, que a su mujer --Rosalía Iglesias, también condenada por la primera etapa de Gürtel y que permanece en la prisión de Alcalá Meco-- le den el mismo tratamiento", ha puntualizado, añadiendo que el que fuera tesorero del PP le apunta a ella porque es "medalla de oro".

Nada ilícito o irregular

En este punto, ha afirmado que llevan "mucho tiempo tratando de encontrar algo" contra ella, pero asevera que no lo hallarán porque a pesar de que se ha podido equivocar muchas veces, "nunca" ha hecho nada ilícito o siquiera irregular "teniendo conocimiento de ello". "Y eso lo saben mis compañeros, quienes han trabajado conmigo y mis adversarios", ha añadido.

Por este motivo, ha indicado que en caso de que finalmente acabe sentada en el banquillo de los acusados por esta pieza 9 del caso Púnica, en el que se investiga la financiación del partido, está convencida de que saldrá inocente. "Saldré inocente, porque es completamente imposible que prueben nada contra mi", ha subrayado.

Además, no contempla la posibilidad de solicitar al magistrado Manuel García Castellón una nueva comparecencia para aclarar los extremos de los que habló este miércoles el extesorero porque ya declaró en su momento y porque "todo el mundo sabe que Bárcenas es un condenado por sentencia firme" y hasta el tribunal de la Audiencia Nacional ya dijo que sostenía "una cosa y su contraria" y que cambiaba versiones. "Está falto de credibilidad", ha añadido.

Al hilo, ha recordado que el empresario al que se refirió el extesorero del PP, Luis Gálvez, ya desmintió ante el juez de los 'papeles de Bárcenas' en 2014 haber estado en al sede del PP en Génova y que no tenía conocimiento de todo aquello. Y recuerda que fue citado por un apunte del tambien exsenador 'popular' en el que decía que había realizado un donativo en 2008.

Sobre esta fecha, Aguirre ha recordado que ese año no hubo elecciones, y ha sugerido que Bárcenas ayer incidió en que no recordaba si era 2007 o 2008 porque su letrado "le aconseja muy bien".

Querella

Este mismo miércoles, tras la declaración de Bárcenas, la expresidenta de la Comunidad de Madrid anunció que interpondrá una querella por falso testimonio contra el extesorero. "Estas afirmaciones son rotundamente falsas y se han realizado en sede judicial sin ninguna prueba que las respalde", dijo en un comunicado.