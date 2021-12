La compañía petrolífera de La Lora entra en concurso

La Compañía Petrolífera de Sedano S.L.U. está oficialmente en concurso de acreedores, lo que podría complicar aún más el proceso de desmantelamiento del campo de Ayoluengo. La empresa presentó la solicitud el 28 de octubre, un mes después de que la Guardia Civil paralizase los trabajos que había comenzado sin las preceptivas autorizaciones del Ayuntamiento de Sargentes de La Lora y la Junta de Castilla y León.

El Juzgado de lo Mercantil de Burgos ha dictado ya el auto de declaración de concurso voluntario, concretamente el 12 de noviembre, aunque aún no ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los acreedores tendrán un mes para comunicar la existencia de créditos al administrador concursal. Del proceso se encargarán los profesionales de la firma Área Legal Abogados y Consultores, que lo gestionarán a través del correo electrónico concursopetroliferasedano@areaglobal.es.

Aún se encuentra en fase muy temprana, pero si el concurso acaba con la liquidación y desaparición de la compañía titular de la concesión de explotación de hidrocarburos en la Lora, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se encontraría con el problema de que la segunda fase del plan de abandono del campo petrolífero está sin ejecutar y los pozos no han sido sellados ni los suelos descontaminados. Lo único que hizo la empresa fue destrozar 6 de los caballitos que aún quedaban en pie. Al verse interrumpidos por la Guardia Civil, previa intervención del alcalde de Sargentes, Carlos Gallo, los trabajadores desaparecieron. Además del expediente que tramita el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta hay una denuncia en los juzgados.

A posteriori, la Junta de Castilla y León incoó el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto etnológico para este yacimiento industrial, único en España, por lo que los elementos que no han sido desmontados tendrán protección y cualquier intervención en estas instalaciones se deberá realizar con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio. No obstante, desde que en septiembre fueran sorprendidos convirtiendo los caballitos en chatarra, todo ese recinto se encuentra sin vigilancia y expuesto a robos y actos vandálicos.

POR MUCHAS MANOS. El petróleo brotó por primera vez en La Lora en 1964. El permiso de explotación fue concedido a las sociedades Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. (Campsa), California Oil Company of Spain (Calspain) y Texaco (Spain) Inc. (Texspain). Desde entonces la Compañía Petrolífera de Sedano ha pasado por las manos de las empresas Amospain (filial de Standard Oil y Texaco), Chevron, Repsol, Northern Petroleum, Ascent Resources y Leni Gas&Oil. Esta última intentó en al menos dos ocasiones deshacerse de CPS o llegar a acuerdos con otras firmas para la explotación conjunta pero no tuvo éxito. Actualmente se denomina Columbus Energy Resources.