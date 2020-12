El amor por el campo que terminó en premio

Desde que era pequeña siempre ha mantenido contacto con la naturaleza. Desarrolló «un amor por el campo» que se ha convertido en vocación y que, además, le acaba de reportar el primer premio Pepsico a la sostenibilidad con el que cada año la multinacional valora el talento de los jóvenes españoles. A sus 24 años, Mercedes Yartu González tiene claro que su futuro laboral pasa por la agricultura con los deseos de poder avanzar en su formación hacia un perfil técnico y sin descartar que en algún momento, «más a largo plazo», pueda llegar a tener su propia explotación.

Aquel vínculo al campo que le inculcó su familia fue en aumento hasta que, cuando estudiaba segundo de Bachillerato en el colegio Campolara, decidió que su opción universitaria sería el grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Una vez terminada la carrera en la Escuela Politécnica Superior de Burgos y viendo que sus preferencias iban más encaminadas a este último ámbito, continuó sus estudios con el posgrado en Ingeniería y Gestión Agrosostenible. A la hora de elegir el tema del Trabajo de Fin de Máster (TFM), fueron sus profesores los que le propusieron analizar los sistemas de riego en el cultivo de la patata a raíz de un convenio que mantiene el grupo de investigación de compostaje con la empresa especializada de Lleida LabFerrer.

A partir de ahí empezó su investigación, tutorizada por la profesora Milagros Navarro González. Comenzó en abril, antes de iniciarse la siembra del tubérculo, colocando sondas que miden la humedad en una parcela experimental de 5 hectáreas en la localidad de Cavia. «El objetivo era ver cómo evolucionaba a lo largo de todo el ciclo del cultivo», explica Yartu, al tiempo que añade que para ello se realizaban mediciones cada 30 minutos. Esta técnica se completó con otras como la toma de imágenes espectrales (vía satélite) del terreno por periodos de 14 días, que posibilitaron ver «la relación entre la evolución de la humedad que presentaba la planta y su estado o vigor».

Ahorro de agua. El estudio se extendió hasta el pasado mes de octubre, con un análisis exhaustivo de los datos recabados que permitía extraer conclusiones sobre cómo se podría haber optimizado el riego en esa parcela con técnicas de agricultura de precisión en comparación con el trabajo realizado por el agricultor propietario del terreno. «El ahorro de agua hubiera sido de en torno al 15%», subraya, añadiendo, aunque como una «hipótesis», la posibilidad de que también pudiera haberse conseguido «un poco más de producción».

Yartu no se esperaba el premio, al que se presentó animada tanto por su tutora como por sus padres. «Me llamaron por teléfono desde Pepsico y me dijeron que les había encantado el trabajo», afirma, no sin antes reconocer que cuando le llegó la comunicación de la multinacional a finales de noviembre «no me lo creía». El reconocimiento supone 3.000 euros en metálico para la estudiante y 1.000 para la investigadora Navarro González.

Finalizado el máster y con el galardón bajo el brazo, esta joven burgalesa acaba de empezar a trabajar en una empresa del sector agrícola radicada en Aranda de Duero. Es su primer contacto con el mundo laboral porque tal y como subraya, «en clase te enseñan mucho, pero donde realmente aprendes es trabajando». No cierra ninguna puerta a su futuro, ni tan siquiera salir al extranjero, aunque quiere encaminar su carrera como técnico agrónomo con la intención de «aconsejar» a los profesionales del campo para poder desarrollar una agricultura más sostenible: «Forma parte de los objetivos de la Agenda 2030 y si no somos sostenibles no vamos a poder mantener los recursos naturales y conseguir alimentar a la población».