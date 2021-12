«Al principio fue complicado; las cosas del corazón asustan»

Han pasado ya 59 días desde que Marc García saltó a una pista de baloncesto en competición oficial. Fue en el duelo que enfrentó al Hereda San Pablo y al Besiktas, correspondiente a la fase de grupos de la Champions, y tuvo que sentarse en el banquillo antes del descanso por culpa de una fuerte arritmia. No salió de nuevo a la cancha y no lo ha vuelto a hacer desde entonces. Le obligó a parar por completo, realizarse varias pruebas y pasar por quirófano. Se sometió a una ablación por radiofrecuencia para solucionar sus problemas cardíacos y ahora ya está de vuelta en el ruedo. «Ya me han echado a los leones», confiesa entre risas el exterior catalán, que ya entrena con el resto de sus compañeros y mira de reojo al duelo contra el Gran Canaria.

Antes de nada, ¿cómo se encuentra?

Muy bien y con muchas ganas de volver a jugar. Llevo tres entrenamientos y desde la operación no he tenido ninguna arritmia más. Toco madera.

¿Había notado alguna molestia en esa zona antes de venir a Burgos?

Noté alguna pequeña arritmia en Fuenlabrada y no le di más importancia, pero aquí me empezaron a saltar más y más seguidas, así que lo miramos.

Una vez en el San Pablo, ¿cuándo se da cuenta por primera vez que algo no va bien?

Contra el Real Madrid me vino la arritmia más grande y la que me asustó más. Empezamos a mirar y me dijeron que no era un problema de corazón en sí porque estaba perfecto. Que no me preocupara, que probara otra vez. Jugué contra el Andorra y me vino alguna, pero luego contra el Besiktas no pude acabar de jugar porque me vino una bastante fuerte. Lo que me pasaba es que notaba taquicardias, es decir, estaba a 200 pulsaciones jugando, paraba y bajaba a 150, pero de repente me ponía en 210 otra vez. Eso asusta.

Cuando se habla del corazón siempre es muy delicado, ¿cómo ha vivido estos meses?

Al principio fue complicado porque las cosas del corazón asustan, pero luego me dijeron que no era un problema del corazón como tal, sino de un circuito de venas que no funcionaba bien. Me dijeron que era una 'tontería' y eso me tranquilizó.

¿Temió en algún momento por su carrera en el mundo del deporte profesional?

Sí, porque no sabes muy bien qué es y estaba asustado, pero al día siguiente me dijeron que no era nada preocupante. Después, lo dejé en manos de los expertos.

Ahora ya está bien y se encuentra en una minipretemporada, ¿le está costando mucho volver?

Llevo dos meses sin competir, sin hacer prácticamente nada y sé que me va a costar un poco arrancar. Estoy en ello y con la ayuda de Dani (preparador físico) y de los compañeros creo que me voy a unir a la dinámica del grupo con más facilidad.

¿Se ha marcado ya una fecha de regreso: Gran Canaria o Estambul?

No me pongo fecha, pero voy a ver las sensaciones que tengo esta semana y si puedo estar contra el Gran Canaria para ayudar al equipo. También depende de cómo me vea el preparador físico y el entrenador.

¿Se refiere al nuevo que va a venir o a Félix Alonso y Fran Hernández?

De momento estamos con Félix y Fran entrenando muy bien y contentos con ellos.

¿Qué cree que puede aportar al equipo que le ha faltado en este difícil inicio?

No te sé decir una faceta en concreto, pero lo que puedo asegurar es que me voy a esforzar cada partido y así saldrán las cosas. Lo que me pida el entrenador tanto en defensa como en ataque.

¿Cómo ha vivido la crisis del San Pablo desde la barrera?

No se lleva muy bien porque quieres ayudar y no puedes. Al final, es tu familia. Vienes a Burgos a un equipo que gana títulos y solo quieres seguir la en esa dinámica, pero es complicado. Las malas rachas se viven con un poco de ansiedad, pero ya está pasado y, a partir de ahora, ya podré ayudar. Quiero tener la sensación de volver a ganar y jugar al baloncesto otra vez. Verlo por la televisión o desde la grada es muy aburrido.

A su parecer, ¿por qué le está costando tanto arrancar al equipo?

No lo sé, no he estado en la dinámica de grupo. Lo único que sé es que están trabajando a tope con Félix y Fran y seguro que lo vamos a sacar adelante. Estas semanas vienen bien para cambiar algunas cositas y volver a tope.

¿Hay que recalcular los objetivos del inicio de temporada?

Hay que ir día a día; entrenamiento a entrenamiento. Debemos pensar en qué podemos hacer para ganar al Gran Canaria e intentar dar lo mejor.