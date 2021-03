"¿Por qué la primera dosis fue en Valdezate y la otra no?"

Incoherente, ilógica, incongruente... Son los adjetivos más utilizados por algunos vecinos de los pueblos cercanos a Roa de Duero para definir la campaña de vacunación contra la covid en el medio rural por parte de la Gerencia de Atención Primaria. En Valdezate, por ejemplo, no entienden "por qué la primera dosis sí se puso en nuestro consultorio y la segunda, sin embargo, se va a efectuar en Roa".

Los ancianos deberán desplazarse hasta la villa raudense el jueves pese a que recibieron la primera vacuna, el 25 de febrero, en Valdezate. "Algunos no tienen cómo desplazarse, están nerviosos, ansiosos... No se plantean pedir a un vecino el favor, pues el temor a contagiar o contagiarse les echa para atrás", denuncia Sonia Martínez Pomar, vecina del municipio.

En su caso, esta situación le afecta muy de cerca. Su madre tiene 85 años, su suegro ronda los 80 y uno de sus tíos está a punto de cumplir los 95. "Es totalmente ilógico que les manden ir a Roa. Sobre todo, porque la primera dosis fue bien, no hubo ningún problema. Todo se realizó con agilidad. Los ancianos acudieron a vacunarse emocionados, ilusionados como niños", asegura, rechazando el argumento de la "eficacia" planteado por la Gerencia de Atención Primaria. Así las cosas, zanja: "No me cuadra nada. Es un despropósito y desde luego desconocemos el motivo".

Martínez defiende la necesidad de "evitar riesgos innecesarios" a las personas mayores y otros grupos de riesgo. "No puedo ni imaginar qué harán con su incontinencia. ¿Les permitirán usar el servicio? ¿Tendrán que soportar estar de pie largas esperas? En plena pandemia se nos prohibió acercarnos al centro médico, y ahora...", cuestiona, al tiempo que recuerda la importancia de la prevención para atajar posibles contagios.

Por eso, pide a la Gerencia de Atención Primaria que se replantee el sistema de vacunación y lanza un dardo a los políticos: "A todos se les ha llenado la boca durante las elecciones con salvar la España Vaciada. Pues no entiendo lo que está pasando con la vacunación de nuestros ancianos".

Más quejas. La de Valdezate se suma a las quejas trasladadas la semana pasada por otros municipios por este mismo motivo. Lourdes Núñez, concejal de Sotillo de la Ribera, firmó un comunicado en el que solicitaban a la Gerencia de Atención Primaria de Burgos que se replantee la organización de la campaña de vacunación y se descentralice del centro de salud de Roa para "evitar riesgos innecesarios para nuestros vecinos".

En su opinión, "la decisión de centralizar las vacunaciones en Roa de Duero enfatiza una vez más su poca predisposición a mantener los servicios sanitarios en el medio rural, así como muestran una vez más el abandono al que nuestros vecinos, de avanzada edad, están siendo sometidos desde la Gerencia de Atención Primaria". Pero no sólo eso. Núñez también puso el énfasis en que este tipo de medidas contribuyen a "la deshumanización de los servicios sanitarios en el medio rural".

Al igual que ha hecho ahora Martínez en Valdezate, Núñez recordó que el desplazamiento de las personas mayores y grupos de riesgo a Roa "pone en riesgo su salud, al verse obligados a permanecer rodeados de grandes volúmenes de personas durante el tiempo necesario para la vacunación", así como el estrés y la ansiedad que pueden sufrir por el viaje "tras un año sin apenas salir de casa".