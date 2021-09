"La música de mi película tiene inspiración 'hitchconiana'"

El joven Martín Cuervo forma parte de una nueva generación de directores que se lanzan con películas de modesto presupuesto y argumentos originales donde abundan los diálogos trabajados. Su primera película es Con quién viajas, una comedia con elementos de thriller que reúne a cuatro extraños por una aplicación de viajes compartidos.

¿Cuál fue el germen de este filme?

Yo he usado varias veces esta aplicación de viajar con desconocidos. Pero el desencadenante fue un viaje que hice Madrid-Bilbao con una persona que me dijo que llevaba una pistola en el coche, en la guantera, y ese McGuffin me pareció un elemento genial para grabar la película.

¿Fue muy complicado rodar en un solo escenario con un croma?

Una película de estas características, que transcurre en un coche, solo puede hacerse de dos maneras. O subir en una carretera un vehículo a un camión, y te podías encontrar con imponderables como fenómenos metereológicos, o hacerla como la hicimos: en un plató de croma. Antes, rodamos el viaje Madrid a Murcia con un coche lleno de cámaras.

La película se apoya en unos diálogos graciosos y unas actuaciones creíbles. ¿Tuvo claro la elección de los cuatro actores?

Es un proceso orgánico, a veces los actores que quieres no tienen fechas. Desde el principio, yo quería a Ana Polvorosa, porque es una actriz que me gusta mucho por su energía, y en un primer momento no podía por compromisos de trabajo. Realmente fue Salva Reina el primero en sumarse al proyecto ya que necesitábamos a alguien tan versátil como él.

Esa mezcla de comedia y thriller, en algunos momentos me recordaba a Hitchcock. No sé si es usted un admirador del mago del suspense.

Estoy intentando acuñar la palabra thrillería para esa mezcla de géneros. Además, la música de Iván Valdés tiene mucha inspiración hitchconiana a medida que va descubriendo revelaciones que ocurren. El mago del suspense es un referente absoluto.

La película podría ser perfectamente una obra teatral. ¿Se lo planteó en algún momento?

Yo tenía la idea de hacer esta película y me crucé con el productor Eduardo Campoy, que estaba buscando hacer largometrajes sencillos, con pocos escenarios, para dar la oportunidad a nuevos realizadores.

En Con quién viajas se plantea la desconfianza y los prejuicios que tenemos ante desconocidos. No sé si usted destacaría algo más.

Hay otro tema en la película, por el que no me preguntan, y es el mundo de las reviews, de clasificar y poner nota a la gente en internet. Y algo más sutil; sobre la huella que dejamos en las redes sociales, donde somos fáciles de rastrear.