La valentía de coger la pandemia 'por los cuernos'

El PIB se hunde, fábricas a medio gas, bares y tiendas cerradas, miles de desempleados, carteles de liquidación y gente confinada que no sale a comprar. Quizás los tiempos de pandemia y la crisis suscitada del coronavirus no sean los más favorables para abrir un negocio pero en Briviesca ya afloran brotes verdes. Desde el pasado mes de julio hasta el día de hoy la capital burebana cuenta con tres establecimientos nuevos -una tienda de ropa, una peluquería de caballeros y una cafetería-pastelería- y con tres traspasos -un bar, un hotel y una tienda de venta de pienso, fitosanitarios y productos para la huerta y el jardín-. Un hecho insólito ya que la tendencia de los últimos años se ajustaba más al cierre de locales.

Si se realizara una encuesta sobre la idoneidad de subir la persiana en plena alerta sanitaria, lo más probable es que la respuesta fuera «ni se te ocurra». Sin embargo, seis vecinos de la capital burebana y un oniense no entienden de razones y se han dejado guiar por el corazón, la ilusión y el empeño. Sujetos emprendedores que con valentía han decidido llegar hasta el final con las metas que establecen en su mente y que una pandemia no les ha impedido cumplir su sueño y tirar hacia adelante. Así, Jesús Sendino (Peluquería Jesús Sendino), Susana Bonilla (Susi Style), Beatriz y Armando (Hotel Isabel), Cristina Bartolomé, (Bar El Farol), Daniela Mihai (Cafetería-Pastelería Sarralde) e Íñigo Gímenez (AgroGiménez Briviesca) dan lo mejor de sí mismos cada día para ofrecer servicio a miles de residentes de una comarca que un día fue un referente de posibilidades laborales.

Daniela Mihai, Cafetería-pastelería Sarralde: «Vecinos y turistas responden bien al nuevo concepto del servicio»

La alternativa del take away ha funcionado y actualmente preparan recetas nuevas. - Foto: S.F.L.

El espíritu emprendedor de Fernando Sarralde y Daniela Mihai empujó a transformar parte del tradicional negocio, que desde 1845 elabora las famosas almendras garrapiñadas de Briviesca, entre otros productos. El nuevo establecimiento de Sarralde, ubicado frente a la antigua tienda, que funciona como terraza cubierta, ha recibido desde que abrió las puertas en julio de 2020 a cantidad de vecinos y turistas atraídos por las grandes cristaleras, una cuidada decoración y productos de lo más variopintos.

«Hasta después de Reyes hemos estado muy activos, ahora es cuando llegan los tiempos difíciles por la época del año en la que nos encontramos aunque la covid-19 también afecta», declara Daniela.

El cambio en el negocio también atañe al servicio ofrecido. «Desde que inauguramos la cafetería-pastelería los usuarios disponen de la opción de pedir para llevar, algo que está resultando de maravilla como consecuencia de las restricciones interpuestas», declara la pastelera. Una vez que la situación se estabilice pretende incluir nuevos artículos a la venta pero por el momento anda con pies de plomo a pesar de la buena acogida de la tienda.

La clientela no le ha faltado a Jesús desde que inauguró en septiembre. - Foto: S.F.L.

Jesús Sendino, peluquero: «En la diferencia está el éxito de un negocio»

La primera ola de la pandemia le chafó el plan, pero no la segunda. Después de obtener la titulación requerida en Burgos y trabajar varios años en la peluquería de su padre, Jesús Sendino decidió volar solo y gestionar su propio negocio. Hasta que inauguró el local el pasado septiembre, en Briviesca únicamente había una peluquería de caballeros. «En la diferencia está el éxito y desde que comencé a funcionar no me ha faltado trabajo», declara.

Los inicios fueron más flojos pero con el paso del tiempo ha logrado hacerse con un importante listado de clientela, de los que la gran mayoría no temen al contacto tan directo con el profesional. «Se respetan todas las medidas y no hay que tener miedo», declara Cristian, amigo y cliente. Asegura que sintió vértigo al embarcarse en esta aventura pero los resultados son «muy positivos».

Susana utiliza las redes sociales para promocionar todos sus productos y también venderlos. - Foto: S.F.L.

Susana Bonilla, tienda Susi Style: «Me iría mejor si vendiese pijamas y chándales»

La tienda de ropa Susi Style acaba de cumplir medio año de vida en medio de la incertidumbre y el caos generado por la covid-19. Seis meses en lo que Susana Bonilla se ha sentido una briviescana más gracias al apoyo y la buena respuesta de los vecinos. «Mi marido es de la ciudad, yo de Madrid, y decidimos trasladarnos y abrir una tienda de moda», afirma la empresaria.

A pesar de vivir el declive absoluto, confía en que lleguen tiempos mejores aunque reconoce que la venta está funcionando bien tanto en la tienda física como por el canal online aunque cree que la iría mejor si «vendiese pijamas y chándales», bromea. «La gente tiene ganas de color y dejar atrás el invierno. Las rebajas han funcionado fatal y los clientes compran lo que llega nuevo», añade. Por ello, la madrileña ya prepara las nuevas colecciones.

El hotel Isabel apenas funciona los fines de semana. - Foto: S.F.L.

Beatriz y Armando, Hotel Isabel: «No tenemos la capacidad para aguantar mucho»

El cierre perimetral de la provincia y del interior de los bares les ha rematado. Beatriz y Armando, que no se arrepienten de la decisión tomada este verano, afrontan los gastos generados de un bar y un hotel más las nóminas de cuatro empleados. Las circunstancias no son las que esperaban pero aún conservan la ilusión y la esperanza de poder sacar adelante el negocio, aunque aseguran que no tienen la capacidad para aguantar así mucho más tiempo.

La mujer se prometió cuando dejó el antiguo bar que gestionaba en Briviesca -Muga- que nunca más se dedicaría a la hostelería. Tres años después apostó de nuevo por el sector servicios. «Diciembre y enero han sido fatales y apenas funcional el servicio de alojamiento, solo algún trabajador que pernocta de lunes a jueves», aclaran.

De momento, el bar de Cristina sigue cerrado. - Foto: S.F.L.

Cristina Bartolomé, Bar El Farol: «He alquilado el bar para que lo trabajen mis tres hijos»

Cristina Bartolomé lleva desde los 16 años detrás de una barra. Desde hace tiempo regenta el bar Sildavia de la capital burebana. No obstante, la escasez de empleo en la ciudad hizo que alquilase otro local hostelero, El Farol, para que sus tres hijos se «ganen un jornal para ir tirando», expone la emprendedora.

Pero la pandemia volvió a hacer de las suyas y después de inaugurar el 23 de diciembre, al que le ha dado un importante lavado de cara, tuvo que colgar el cartel de cerrado pasados veinte días. «No me pilló de sorpresa esta decisión y la asumo. Quiero pensar que cuando llegue el buen tiempo y la situación mejore el negocio funcione bien», añade. El Sildavia continúa dando servicio «a las buenas y a las malas» y solo espera poder trabajar bien en un lugar que rinde homenaje a su hermano Diego.

Íñigo (i.) y Javier darán protagonismo a la venta de pienso para animales de compañía. - Foto: S.F.L.

Íñigo Giménez, AgroGiménez Briviesca: «Los dueños nos han facilitado mucho para tomar el relevo»

En 2006 abrió su primer negocio relacionado con la venta de fitosanitarios, abonos, semillas, piensos y diferentes productos de jardinería y de huerta en Burgos. Años después probó suerte en Oña y ahora es el turno de intentarlo en Briviesca. Íñigo Giménez, emprendedor por naturaleza, ha tomado el relevo a los antiguos propietarios de la antigua Alaracia y continúa con el negocio añadiendo, eso sí, su sello de identidad.

«No se trata de una apertura como tal sino que de momento ofreceremos los mismos productos incluyendo con los que yo trabajo en los otros dos establecimientos», declara el emprendedor, que ante la pregunta de cómo se le ha ocurrido dirigir otro negocio en plena crisis señala a su compañero Javier como ‘culpable’. «La idea ha sido suya. Lleva como empleado tiempo y me propuso el plan», aclara. No obstante, ambos agradecen a Carlos y Angelines, los dueños del local, las facilidades para tomar el relevo. El traspaso ha generado la creación de dos puestos nuevos de trabajo.