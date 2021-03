La plaza de pediatría en Aranda Rural se queda sin cubrir

Ningún pediatra ha solicitado la plaza que engloba las zonas básicas de salud de Aranda Rural, Roa de Duero y Huerta de Rey. De esta forma, los niños de 84 pueblos de la Ribera del Duero se verán obligados a desplazarse, como ya ocurre desde mediados de enero, hasta la capital ribereña para recibir atención especializada. Todo ello después de que ayer concluyera el proceso selectivo iniciado en 2018 para cubrir la convocatoria de plazas de Pediatría con la adjudicación de 35 puestos de los 40 inicialmente ofertados.

Una situación que muchos padres califican como "terrible" al considerar que "el abandono hacia el mundo rural es total". Así lo denuncia, por ejemplo, Victoria Fernández, madre de un niño de cuatro años en Tubilla del Lago. "Es duro ver que tu hijo no está atendido y que es un ciudadano de tercera cuando tú pagas lo mismo que quienes viven en una ciudad", lamenta, para después rematar: "Esto parece la Prehistoria. He llamado un lunes porque mi hijo tenía fiebre y me daban cita para el viernes. Fui al médico de cabecera, estaba de vacaciones, su sustituto era el médico de Caleruega, así que tuve que desplazarme hasta Caleruega, pero me dijo que él no era pediatra y que no entendía de eso".

Mientras, desde la Gerencia de Atención Primaria subrayan que la adjudicación de estas plazas "todavía está abierta a cambios, puede haber gente que renuncie, vacantes no cubiertas... Faltarían los listados complementarios".

Algo que no convence al colectivo Sanidad Rural, cuya portavoz, Lourdes Núñez, aboga por incentivar a estos sanitarios para que opten por las plazas de difícil cobertura. "Este es un puesto muy comprometido, nada goloso y la Gerencia de Atención Primaria no está poniendo nada de su parte para que en el medio rural haya unos servicios mínimos", critica, al tiempo que lamenta que "cada vez que se pierde un servicio en los pueblos es casi imposible que se vuelva a recuperar". La situación se remonta a enero con la marcha de la única pediatra que atendía los 44 pueblos que pertenecen a Aranda Rural, otros 28 a Roa y los 12 restantes a Huerta de Rey, a pesar de que desde Gerencia y Sacyl aseguraron a Sanidad Rural que la plaza sería cubierta de forma inmediata.

Así, Núñez advierte que, ante este panorama, "se saturará Aranda" y, además, "se corre el riesgo de que haya enfermedades que no se puedan diagnosticar a tiempo".

El hospital, sin problemas. Sí se atribuyeron dos plazas de Atención Primaria para Aranda Norte y otra para Aranda Sur, según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Mientras, se han adjudicado otras tres plazas de pediatría al Hospital de los Santos Reyes en Aranda. Algo que, en principio, no afectará al día a día del centro, que tiene cubiertos los cinco puestos de esta especialidad. Su director, Evaristo Arzalluz, explica que "si esas tres personas piden la comisión de servicios, que parece ser que sí, no habrá problema en dársela. De esta forma, tendríamos al propietario y al sustituto. En caso de que el sustituto se fuera, podríamos reclamar al propietario". En definitiva, recalca: "Estamos perfectamente cubiertos".