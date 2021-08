La decimoquinta Vuelta a España para Valverde

Alejandro Valverde afronta su decimoquinta Vuelta a España como ciclista más veterano del pelotón con 41 años. Lo hará con la intención de lograr un triunfo parcial y dispuesto a ayudar a Enric Mas y Miguel Ángel López. «Estoy muy ilusionado, la Vuelta es la carrera que mas me gusta, y además tenemos un gran equipo, con Enric Más, Miguel Ángel López y conmigo. Ellos irán por el podio, yo con ganar una etapa estaría satisfecho», indica el campeón murciano. Son 41 años los que reflejan el DNI del murciano, pero asegura que se sigue divirtiendo, y además con las ideas claras sobre su papel en el equipo. "Este año me estoy divirtiendo más que el año pasado, y espero espero divertirme aún mas, Me gustaría llevarme una etapa en esta Vuelta, sé que no puedo optar al top 3, ya tengo compañeros para eso. Trataré de ayudar a Enric y Miguel Ángel en las etapas de alta montaña", apuntó. Valverde está centrado en la Vuelta, pero tiene planes para el futuro inmediato. Su próximo gran reto será participar en el Campeonato de Europa que tendrá lugar en septiembre en la ciudad italiana de Trento. "Primero vamos a ver cómo termino la Vuelta y luego es cierto que hay un Europeo en Trento que está muy bien, por lo que hablaré con el seleccionador ante la posibilidad de acudir. Si termino bien la Vuelta sería interesante. También está el Mundial, aunque este año el recorrido es más para clasicómanos como Van der Poel, Van Aert o Pidcock", dijo.