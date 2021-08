Tabak: "Nos estamos conociendo"

El San Pablo Burgos afronta mañana su primer partido de pretemporada y Zan Tabak, nuevo entrenador del equipo, afronta el duelo ante el Fuenlabrada "como un paso más para conocernos entre nosotros, jugadores y entrenador". Tabak asegura que jugarán todos los integrantes de la plantilla que ya están en Burgos. "Es un grupo nuevo, un entrenador nuevo. Llevamos 9 días con entrenamientos tácticos pero algunos jugadores solo llevan dos. Estamos donde necesitamos estar con esta carga de trabajo", ha asegurado el entrenador. Tabak considera que "aún es temprano" para más valoraciones "hasta que compitamos". Sobre su forma de jugar, asegura que "me gusta adaptarme a los jugadores que tengo, necesito conocerlos, aunque siempre he apostado por una defensa fuerte". Considera que la ACB es una competición "muy fuerte y distinta a las demás en Europa, se juega de una forma diferente". El técnico está deseando poder contar con el Coliseum lleno, aunque sabe que por el momento esto no será posible: "Aquí siempre está lleno y eso es muy importante, la afición es nuestro sexto jugador. Sería muy positivo si tuviésemos más del 30% de aforo. Pero no quiero opinar más porque no tengo suficiente conocimiento sobre este tema".