Memocracia, dos mejor que uno

El fin de semana anterior al estado de alarma, el 8 de marzo de 2020, el grupo Memocracia se encerraba en la prisión de Burgos para grabar su primer disco en directo. «Veníamos de un año con mucha tralla después de publicar Ha partido, nuestro primer trabajo, de ensayar mucho y de tocar todo lo que pudimos. Así que lo del disco en directo lo veíamos como una especie de culminación y como lo íbamos a hacer en la cárcel, donde no se puede tocar todos los días, nos pareció el momento idóneo porque iba a ser especial», apunta Gabriel Román, batería de la banda.

El día anterior acudieron al centro para ver las instalaciones y el lugar del concierto. «Fue intenso y raro. Ves un patio grande y hasta bonito, que podría ser el de un barrio normal, pero de aquí la gente no se puede mover. Estuvimos al lado del comedor, los cuatro plantados mientras salían los presos. Yempezamos a hablar con ellos. El día del concierto, tras los controles, los internos nos ayudaron a montar todo y al principio estábamos nerviosos también porque lo íbamos a grabar, pero fue genial, aplaudían muchísimo, estaban muy entregados, pedían solos de todo... Creo que ha sido de los mejores conciertos que hemos hecho. Yfue un acierto grabarlo porque se oyen ovaciones y aplausos», añade.

El viernes siguiente a ese subidón, la pandemia lo paró todo. La idea del directo era haberlo publicado en verano y luego, en otoño, meterse a grabar un nuevo compacto para 2021. Pero con la que estaba cayendo decidieron cambiar el calendario, aunque sin renunciar a sus planes. «Somos un grupo de directo y aunque la gente suele tardar mucho en grabar un disco de este tipo, nosotros creíamos que era buena idea tener uno del primer disco antes de sacar el siguiente, también para reivindicar el tocar, que ahora hay mucha promoción y difusión de temas digitales sin tocar, y nosotros somos de la vieja escuela: tocar y tocar».

El disco del directo ya está en la calle con los diez temas de Ha partido y versiones de Blister in the sun, de Violent Femmes, Smoke two joints, de Sublime, y Gasoline de La M.O.D.A. Y su segundo disco con temas nuevos, Que alguien haga algo, saldrá en otoño como preveían. «Ahora tocamos mucho mejor», asegura reconociendo que cuando se juntaron en 2015 apenas tenían nociones musicales. «Se nota también en las ideas, a la hora de empastar las dinámicas, y en la propia fusión. El punk rock sigue siendo la esencia pero metido jazz, funk, country y algo de pop. Además en las letras plasmamos mejor las emociones. Hablamos de lo que sentimos, pensamos y las rayadas de cuando estamos mal y bien». En el nuevo trabajo hablan «de la desinhibición y de no pensar mucho las cosas por un lado y por otro, del ego (en ese tema colabora David Ruiz, de La M.O.D.A.), del hacerte daño, las redes, el tiempo que no se invierte en lo realmente importante...», añade recordando que sus edades rondan los 23 años.

El compacto incluirá un documental sobre la grabación y la vida del grupo: «No es todo diversión; se ve el sacrificio que supone tocar bien un instrumento, clavar las cosas, la seriedad, llorar de la presión, cómo surgen as ideas, llegar a acuerdos...».