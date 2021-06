El Ayuntamiento sopesa la zona azul en el Casco Alto

Abrir la ventana de casa y ver la Catedral, el parque del Castillo o los arcos de San Gil o San Esteban puede ser el sueño de muchos, pero vivir en el Casco Histórico Alto también tiene sus inconvenientes y el aparcamiento es uno de ellos. Muchas de las edificaciones son antiguas, no tienen garaje y la tendencia a peatonalizar muchas de estas calles hace que los residentes tengan que dar numerosas vueltas para aparcar. A ello se añade la presión de los burgaleses que acuden cada día a trabajar al centro y que no quieren o no pueden permitirse pagar la zona azul o los párkings subterráneos. La falta de espacio hace que los conductores se busquen la vida, tanto en sitios permitidos como en otros que no lo están pero se han ‘legalizado’ por la fuerza de la costumbre.

La imposibilidad de construir un aparcamiento bajo tierra, al tratarse de un entorno protegido, y tampoco en superficie, al no haber parcelas libres, hace que la única solución sea el estacionamiento regulado. La Asociación de Vecinos del Casco Histórico planteó hace meses esta posibilidad al Ayuntamiento para su estudio y el área de Tráfico se puso manos a la obra. Las conclusiones del mismo ya se conocen:es viable establecer la zona azul en calles de la parte alta de la ciudad, según confirmó el concejal del área, Adolfo Díez.

