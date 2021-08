Cartel de completo en empresas de alquiler de autocaravanas

La pandemia ha traído nuevas formas de disfrutar de las vacaciones y hacer planes que probablemente muchas personas antes ni se habían llegado a plantear. Así ha ocurrido con el alquiler de autocaravanas, que se ha convertido este verano en una opción muy demandada entre las familias. En Burgos, como confirman desde diferentes empresas de alquiler de estos vehículos, se ha percibido un gran interés por esta manera de viajar escapando de aglomeraciones y evitando reunirse con personas que no sean del propio núcleo familiar. Esto ha provocado que resulte imposible encontrar fechas libres para reservar hasta mediados de septiembre.

«Este año ha llamado mucha más gente pidiendo presupuestos, pero les ha costado cerrar las reservas», explica Virginia del Pozo, de Caravanas Burgos. Los continuos cambios en las restricciones motivaron que la gente tampoco se quisiera arriesgar, pero lo cierto es que ahora mismo lo tienen todo reservado y tienen alquileres ya cerrados hasta mediados de septiembre. Estos meses, al tratarse de temporada alta, el alquiler mínimo es de una semana mientras que luego en septiembre baja a tres días. En esa misma línea se expresa Nerea Alonso, de E-Vans Burgos, que asegura que «con la pandemia la gente ha optado más por este tipo de turismo porque te permite viajar de una forma más independiente sin tener que contar con otros servicios».

En lo que se coincide también desde las agencias es en que se empezó un poco más tarde de lo habitual con las reservas debido a la incertidumbre que había a la hora de viajar provocada básicamente por la quinta ola de contagios, aunque finalmente ha acabado resultando una temporada exitosa. Lo cierto es que «este verano sí se ha notado que la gente sigue llamando para ver si esta semana o la siguiente contábamos con autocaravanas libres y tenemos que estar diciendo que no». Así lo asegura Beatriz Santiuste, de Mobilrent, que desde finales de junio ya lo tienen completo y hasta mediados de septiembre no es posible encontrar huecos. De hecho, el ‘boom’ es tal que para el puente de octubre ya tienen alquiladas todas las autocaravanas. En este negocio, además, también lo han notado en la venta de camper al quedarse sin ellas inmediatamente y tener que hacer una lista para entregarlas en cuanto llegasen. En ambos sentidos, tanto en venta como alquiler, «este año se ha notado un auge».

Fernando Ortega, de Autocaravanas Burgos- AcBur, tilda este año de «raro» puesto que ha costado bastante llenar las fechas aunque actualmente también se encuentran completos. Cree que esa sensación de recibir nueva clientela debido a la pandemia se notó mucho más el año pasado, cuando acudía «gente que no sabía ni lo que era una autocaravana y ahora la mayoría está repitiendo». Así, clientes que se decantaron por esta forma de disfrutar las vacaciones el año pasado ahora han repetido encantados. «Ya no por la pandemia, también porque les ha gustado esta forma de viajar», explica.

Tras escuchar las peticiones de los clientes a la hora de definir las vacaciones, Virginia considera que se está optando más que nunca por el hecho de que el núcleo familiar se aloje dentro de un mismo espacio. «Igual otras veces la gente no se lanzaba al no entrar en su presupuesto, pero este año no les ha importado gastarse un poquito más con la condición de estar todos en el mismo sitio», menciona. Aunque en otro tipo de alojamientos se extremen las precauciones, ir en autocaravana está transmitiendo mucha mayor seguridad.

Siguen teniendo a los clientes de siempre, que cada año realizan uno o dos alquileres, pero ahora también han notado mucha gente nueva. Algo que consideran desde estas agencias muy importante, puesto que «si les gusta la experiencia el próximo año van a repetir». Eso sí, como afirma Virginia desde Caravanas Burgos muchas reservas las tenían ya del año pasado puesto que tuvieron que ser anuladas, ya que no devuelven la fianza pero se guarda por tiempo ilimitado. También Nerea Alonso desde E-Vans, afirma que «se ha interesado otro tipo de persona, que antes iban siempre a hoteles y han optado por este tipo de turismo que igual no se había planteado antes».

Una de las grandes ventajas que ofrece esta forma de viajar es que hasta el último momento puedes cambiar la ruta. Si en el norte hace malo, te puedes ir al sur. Si los contagios están disparados en una zona, te puedes ir a otra. Al fin y al cabo, llevas la casa encima. Eso da tranquilidad y hace que muchos se decanten por esta opción. Y, como considera Beatriz, lo más positivo es que «muchos lo cogen por la situación sanitaria y estar más seguros pero luego cuando vuelven dicen ‘nunca imaginé que fuese a estar tan bien y cómodos’». Aunque el paso para probar esta aventura sea la salud, luego siempre se quiere repetir. Eso sí, la mayoría se quedan en España en lugar de desplazarse a otros países, ya sea al norte o al Mediterráneo.