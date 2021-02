Igea ve "racional" multar por no vacunarse cuando hay riesgo

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa telemática tras el Consejo de Gobierno.

- Sobre la obligatoriedad de vacunarse: "Nadie puede hacer obligatoria las vacunas porque la ley de derecho del paciente lo impide, sí se pueden multar actitudes que suponen un riesgo para la salud pública, aunque nosotros en este momento no nos lo planteamos dado el alto grado de aceptación, pero tampoco es descartable. La decisión de Galicia tiene cierto grado de racionalidad".

- Acerca de las manifestaciones el 8 de marzo: "No corresponde a la Junta la autorización o no del derecho de manifestación y nuestra recomendación es la misma que la de la ministra de Sanidad. Una reunión multitudinaria en este momento es una irresponsabilidad, pero el derecho de manifestación es un derecho fundamental y no puede ser limitado por la Junta porque no está dentro de las atribuciones del decreto".

- Sobre la Semana Santa: "Ahora mismo nuestra preocupación no puede ser salvar la Semana Santa, sino el mayor número de vidas posibles. Lo dicen todos los expertos y lo decimos nosotros. Vamos por el buen camino, pero no podemos relajarnos y asumir una nueva ola que no traería un beneficio económico para nadie".

- Al respecto de las puertas de la Catedral de Burgos: "Está pendiente de la comisión de Patrimonio, es un órgano técnico y es quien va a decidir. La posición de la Junta será la del órgano técnico que tiene que decidir. Es un Bien Patrimonio de la Humanidad y nuestra obligación es preservarlo".

- ¿Avance en la desescalada tras el Consejo de Gobierno extraordinario del lunes?: "Si tenemos condiciones suficientes (tasas de contagios, ocupación de las UCI, trazabilidad...) habrá medidas".

- Cautela en la relajación de las restricciones: "Desde que empezó la desescalada nosotros defendimos una desescalada más lenta y me alegro de que el presidente del Gobierno esté de acuerdo conmigo y no al revés".

- Consejo de cara a las vacaciones de Semana Santa: "Nuestra intención es, básicamente, hacer como si no hubiera Semana Santa. Las vacaciones generan movilidad y la movilidad genera incremento de los contagios".