Un brote en una residencia contagia a personas vacunadas

Sanidad ha confirmado un primer brote de coronavirus en una residencia de Merindades en el que entre los casos asociados -entre 5 y 6, según distintas fuentes- hay personas con la pauta de vacunación contra la enfermedad del coronavirus completa; es decir, personas vacunadas y generando anticuerpos. Ninguna de ellas está hospitalizada a causa de la infección y, en principio, el proceso vírico cursa sin gravedad en todos los casos.

Fuentes oficiales consultadas al respecto señalaron que esta situación entra dentro de lo esperado para este momento de la crisis sanitaria. Primero, porque hay algunas residencias en las que, por distintas razones, no ha terminado la campaña de vacunación (son las menos, el 85% de los ancianos ya tienen la pauta completa y entre los trabajadores, son mayoría quienes han querido recibir la profilaxis) y, segundo, porque ninguno de los fármacos autorizados hasta ahora en la Unión Europea ha demostrado en las fases de ensayo una eficacia del 100%.

En las residencias de Burgos se ha administrado la de Pfizer/BioNTech (tanto en ancianos como en la plantilla), para la que se demostró una eficacia del 94,6%. Esto quiere decir que hay un 5% que no alcanza la inmunidad esperada. A esto hay que añadir que la vacuna protege frente a la enfermedad, pero no estaba tan claro que sucedía con el contagio; esto es, alguien con las dos dosis y generando anticuerpos podría infectarse -como es el caso ahora- pero se supone que no desarrollaría los síntomas de la enfermedad, la covid, y, de hacerlo, no cursarían con gravedad (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este martes)