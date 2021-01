El 'look' con el que Paula se protege de las temperaturas

Paula Echevarría se ha convertido en una inspiración gracias a los ideales y abrigados looks que ha lucido en los últimos días, donde nos hemos visto sorprendidos por temperaturas bajo cero y una intensa nevada que ha cubierto de blanco buena parte de nuestro país.

Así, la asturiana nos ha cautivado con opciones que, además de cómodas destacan por ser calentitas, como la cazadora de ski roja y blanca con la que protagonizó un beso de película bajo la nieve con Miguel Torres o el abrigo lila de peluche con el que se convirtió en la protagonista de Frozen por un día.

Sin embargo, hoy la actriz ha optado por un look invernal que, aunque ideal, no sabemos si la protegerá de las gélidas temperaturas que reinan hoy en la capital. Y es que Paula, lejos de sus estilismos listos para un temporal de las dimensiones de "Filomena", hoy ha lucido un abrigo negro de peluche, combinado con un jersey en el mismo color con cenefas blancas, unos leggins oscuros de efecto encerado - y de Primark, para alegría de sus seguidoras - y unas botas en idéntico tono de estilo militar, de la firma Mango. En la cabeza, un gorrito de lana con una calavera serigrafiada, del diseñador Karl Lagerfeald.

Un look black and white ideal con el que Paula ha presumido una vez más de su buen gusto y su facilidad para combinar prendas, y con el que nos ha enamorado con su cada vez más abultada barriguita de embarazada. Pero al verla no podemos evitar preguntarnos... ¿No se congelará la actriz con esos leggins en un día en el que la capital podría alcanzar los -10 grados?