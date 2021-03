Sacyl envía un inspector a una consulta sin médico en 3 años

La Junta, como medida rutinaria, inspecciona los ambulatorios médicos de las pequeñas poblaciones cada cinco años aproximadamente con intención de comprobar que cumplen los requisitos para pasar consulta, incluso los que llevan en desuso años. «Nos exigen cumplir una normativa pero el médico lleva sin pasar consulta en este pueblo desde hace tres anualidades», denuncia el alcalde de la Quintana Urria, Eduardo Badillo.

Los vecinos no comprenden por qué la administración regional exige un mantenimiento en el local, que implica ciertas inversiones, si por otra parte no les ofrece el servicio de asistencia médica. «Antes de 2018 el doctor acudía al pueblo una vez por semana para realizar el seguimiento de sus pacientes, la mayoría de edades avanzadas. Ahora ni eso. La gente tiene que trasladarse hasta Briviesca por un mero control de tensión», explica el regidor.

En la inspección ejecutada ayer con motivo de la renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento del consultorio la técnica consideró que las instalaciones se encontraban en un estado totalmente aceptable como para ser utilizadas. Sin embargo, en la anterior no y exigieron al Ayuntamiento llevar a cabo una serie de reformas. «Tuvimos que instalar un lavabo dentro de la sala a pesar de que teníamos uno fuera porque así lo indica la normativa. No supuso una gran inversión pero sí que fue necesario ampliar el sistema de tuberías. Acatamos lo ordenado encantados pero poco después nos topamos con la sorpresa de que nos habían quitado al facultativo», se lamenta Badillo.

Tanto el regidor como los vecinos confían en que si el servicio se reactivara animaría a veraneantes a alargar la estancia en el pueblo. «A algunos no les ha quedado otro remedio que residir en las ciudades porque aquí no disponen de la oportunidad de realizarse un simple chequeo», afirma Lila, residente en Quintana Urria. «En mi caso no hay problema porque soy joven y cuando necesito acudir al centro de salud me voy a Briviesca. Pero comprendo que para la gente mayor resulta costoso y creo que deberían facilitarles las cosas», añade.

Asimismo, recuerdan a la Junta que en la localidad se sitúa la planta de Aguas de Santolín, una empresa en la que en temporada estival contrata a unas 80 personas. Tampoco quieren dejar de lado a los conductores de trailers que cada día atraviesan el pueblo. «En verano pasan por aquí unos 90 camiones de media. Puede surgir cualquier necesidad médica entre los vecinos o estos empleados y estamos vendidos. No entiendo tal discriminación», manifiesta el presidente de la entidad local menor.

Otro de los perjuicios a los que se enfrentan con la pérdida de las consultas es que la farmacéutica de Poza de la Sal ya no les puede hacer la entrega a domicilio de los medicamentos. Antaño, el doctor prescribía las necesidades de los pacientes y se las hacía llegar a la boticaria. «El sistema funcionaba bien y nos garantizaba comodidad», apostilla José Ignacio, otro vecino afectado.