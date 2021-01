Anna Cruz renuncia con tristeza a la selección española

La jugadora española de baloncesto Anna Cruz ha anunciado este lunes su renuncia a la selección nacional, con la que ha logrado numerosos éxitos durante más de una década, mediante una dura carta de despedida en la que ha confesado "triste" y ha lamentado que "a la familia no se trata así", una situación en la que ha decidido anteponer su "bienestar y salud a cualquier medalla".

"Hoy decido poner punto y final a mi etapa en la selección. Se me hace muy complicado lidiar en el día a día con ciertas cosas que no se ajustan a lo que yo entiendo con la profesionalidad de este deporte: respeto y dignidad hacia unas profesionales que llevan una exitosa trayectoria a sus espaldas. Con 34 años, y mucho vivido ya, creo totalmente innecesario seguir tolerando actos que van contra mis principios y, antes de que lo vivido se vuelva amargo, prefiero separar nuestros caminos. Yo también tengo poder, el poder de decidir para quién trabajo y para quién no", denunció Cruz en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

Por ello, la jugadora, que durante tres temporadas (2005-2008) vistió la camiseta del Arranz Jopisa Burgos, entiende que "es el momento de poner fin a esta situación y decir adiós". "Con la cabeza bien alta sabiendo que he dado siempre todo por este equipo que en su día fue mi familia y que va a dejar de serlo porque entiendo que a la familia no se la trata así. Es una pena que el liderazgo de este equipo no se haya utilizado de una manera coherente y se utilice, en ocasiones, para hacer daño a gente que más de una vez le ha sacado las castañas del fuego", lamentó, sin especificar detalles.

La escolta abandona el equipo nacional "triste". "No es el final que hubiera imaginado a toda una década repleta de éxitos, pero es una decisión meditada y tomada en frío, donde antepongo mi bienestar y mi salud a cualquier medalla. Soy muy consciente de que hay unos Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina y disputarlos es el sueño de cualquier deportista y, aunque no soy la única que se ha sentido o se siente así, entiendo y respeto todos los puntos de vista y opiniones", valoró.

Además, Cruz quiso "desear toda la suerte del mundo" a sus compañeras "actuales y futuras que vayan a defender la camiseta de la selección española que tantas veces" han "defendido con compromiso, honestidad y profesionalidad". "Estoy segura de que tienen la suficiente categoría y calidad para seguir el brillante camino que el baloncesto femenino español viene demostrando desde hace tiempo, por encima de nombres y personas", finalizó. La actual jugadora del Casademont Zaragoza cierra de esta manera tan abrupta una brillante etapa en el equipo nacional, con el que ha disputado 158 partidos y se ha colgado un total de ocho medallas entre Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos.

Garbajosa: "Anna Cruz siempre tendrá las puertas de la FEB abiertas". El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, ha agradecido a Anna Cruz "su compromiso con el equipo y todo lo que le ha aportado" a la selección española durante los últimos años, añadiendo que la escolta "siempre tendrá las puertas de la FEB abiertas".

"Tanto la Federación como, de forma muy especial, la selección española quieren agradecer a Anna Cruz su compromiso con el equipo y todo lo que le ha aportado en los que han sido, sin duda, los mejores años de la historia de nuestro baloncesto femenino", apuntó Garbajosa en un comunicado.

El presidente expresó que "siempre hay una sensación agridulce cuando un deportista da el paso de dejar de vestir la camiseta nacional, uno de los más difíciles en toda carrera profesional". "Pero también conocemos cómo es la trayectoria de un jugador y siempre respetamos las decisiones que toman para obtener el mejor rendimiento de ella", dijo.

"Como sucedió con la canasta de cuartos en los Juegos de Río, Anna Cruz ha dejado escritos en todos estos años algunos de los momentos que más nos han emocionado. Le deseamos toda la suerte del mundo en su futuro personal y deportivo, y le reiteramos que ésta siempre será su casa. Siempre tendrá las puertas de la FEB abiertas", finalizó el exjugador, después de que Cruz haya anunciado este lunes su despedida de la selección con una amarga carta de despedida.