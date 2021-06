La subida de la luz repercute en 83.000 hogares burgaleses

La entrada en vigor de la nueva factura eléctrica estaba prevista para el 1 de abril, pero finalmente se ha retrasado hasta el pasado martes, coincidiendo con el inicio de junio. La tarifa recién estrenada tiene como principal novedad la división en tres tramos horarios en función del coste del kilovatio hora.Este puede facturarse desde los 0,14 euros en las denominadas horas valle, fines de semana y festivos, hasta los 0,32 euros de las horas punta. Además, también se ha dispuesto un término medio, entre los 0,16 y 0,19 euros/kwh.Estos cálculos, elaborados por la asociación de consumidoresFACUA, están realizados para una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kw) y un consumo de 366 kwh mensuales.

Los cambios afectarán tarde o temprano a todos los consumidores, aunque quienes lo apreciarán de forma inmediata serán los hogares acogidos alPVPC -PrecioVoluntario para el Pequeño Consumidor-, la tarifa que marca el Gobierno. A lo largo y ancho de la provincia de Burgos, según datos facilitados por las principales comercializadoras eléctricas, se contabilizan hasta 83.385 puntos de suministro con estas características. En este caso, los nuevos precios ya se aplican a la factura desde este mismo martes...

Las Madres Bernardas

Hasta este martes pasado, la actividad en el Monasterio Cisterciense de SanBernardo, en el Paseo de los Pisones, no arrancaba antes de las 5:30 de la madrugada.A esa hora comenzaba el rezo de vigilias e iniciaban sus labores las hermanas antes de la eucaristía, a las 9:15. Una vez terminada, bajaban a la sala de elaboración de formas y comenzaban con las labores de amasado y puesta en marcha de la maquinaria.Sin embargo, la entrada en vigor de la nueva factura eléctrica ha trastocado considerablemente los horarios.

Desde hace hoy cinco días el despertador suena a las 4 en punto. A esa hora, dentro del tramo de las horas valle -con un menor coste- empiezan con la fabricación de formas hasta las 8:30.«Tenemos máquinas que consumen mucha luz, por lo que no nos ha quedado otro remedio que madrugar una hora y media antes», explica Sor Dolores. Una vez concluyen los trabajos se ponen ya con las labores cotidianas que ya no requieren tanto consumo energético. «La venta de formas es el único medio de subsistencia que tenemos», reconoce la hermana, que destaca también los problemas que pueden estar teniendo otras congregaciones religiosas que se dedican también a la elaboración de formas, dulces o pastas...

(Más información y testimonios, y datos de las horas punta, llana y valle, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)