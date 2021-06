Premios que cristalizan a base de mucha paciencia

No darse por vencidos. Ahí radica la clave de tantos y tantos logros. También para crear formas cristalinas atractivas en un laboratorio. Si no que se lo digan a los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Cardenal Sandoval y Rojas en Aranda de Duero. Han tenido que emplear muchas horas, como apunta su profesora de física y química, Azucena Vizán. Es lo que tiene la experimentación: en ocasiones no obtenían lo que buscaban, había que cambiar variables, volver a intentarlo... Y así, a base de insistir, con la paciencia por bandera, es como lograron cristales con colores llamativos y de un tamaño considerable que les han valido para proclamarse ganadores del primer Concurso de Cristalización en la Escuela, organizado a nivel de Castilla y León por la Real Sociedad Española de Química.

«Es verdad que llegaron algunos momentos de desesperación porque no obtenían lo que buscaban. Pero eso les ha servido para aprender el ensayo error y aplicar el método científico», explica Vizán, muy satisfecha con el proyecto, que han desarrollado desde diciembre hasta junio y entre cuyos objetivos figura la estimulación de nuevas vocaciones científicas.

Los alumnos recibieron kits y material de cristalización. En el laboratorio trabajaron con distintas sustancias, desde sulfato de cobre, fosfato diamónico, permanganato de potasio o bórax. Precisamente la parte del color fue una de las más peliagudas ya que «se perdía al hacer las disoluciones».

Congreso científico. Una vez creados los cristales, se celebró la final del concurso en la facultad de ciencias de la Universidad de Burgos. Cada equipo presentó, a modo de congreso científico, una maqueta, además de su cuaderno de laboratorio y un póster con formato científico en el que detallaron los objetivos, materiales, métodos, resultados y conclusiones.