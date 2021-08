41 positivos en las residencias burgalesas en una semana

Después de largos meses intentando proteger los espacios en los que con más dureza y crueldad ha golpeado la pandemia, las residencias de mayores, el coronavirus vuelve a aparecer en ellas. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Familia, en la última semana -entre el 10 y 17 de agosto- se han contabilizado 41 casos confirmados en geriátricos, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas de la provincia.

La preocupación por la situación en estas instalaciones se ha incrementado al comprobar cómo van aumentando día a día los contagios en la población de más edad, especialmente en la de más de 80 años. Desde finales de julio, estos centros han registrado 56 positivos por covid, de los que esos 41 han aflorado en la última semana. Esto ha provocado que ahora haya tres ancianos aislados con síntomas compatibles con el virus y otros 98 en aislamiento preventivo sin síntomas, 70 más que hace siete días.

Además, la quinta embestida del virus, bautizada como ‘ola joven’ porque ha afectado sobre todo a los menores de 30 años, también ha hecho revivir la pesadilla de las muertes entre los más mayores. Las residencias han pasado de no registrar ningún fallecimiento en meses (entre el 17 de marzo y el 27 de julio no tuvieron decesos por covid) a computar nueve en apenas 16 días. Los centros de mayores no vivían una situación similar desde el pasado febrero, cuando notificaron 10 muertes a lo largo del mes (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este miércoles o sucríbete aquí)